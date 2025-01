Einbrüche in zwei Münsinger Firmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In zwei Firmen in der Hermann-Staudinger-Straße in Münsingen dürfte vermutlich ein und dieselben Kriminellen in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen eingebrochen sein. Das berichtet die Polizei. Zwischen etwa 18 Uhr und 1 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Betrieb, in dem sie nachfolgend eine Türe zum Büroraum aufbrachen. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem.

Im gleichen Zeitraum wurde auch in eine Firma in unmittelbarer Nähe eingebrochen. Auch hier drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in die Firma ein, wurden dann aber möglicherweise gestört. Was gestohlen wurde, ist in beiden Fällen auch Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Münsingen mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei aufgenommen hat.