Auto rammt in Münsingen Polizeiauto und flüchtet - Fahrerin betrunken

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Eine Autofahrerin musste am Donnerstagabend ihren Führerschein abgeben, nachdem sie offenbar unter Alkoholeinfluss mit ihrem Pkw in Münsingen gegen einen Streifenwagen geprallt und anschließend davongefahren war. Das berichtet die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung wollte kurz nach 22 Uhr die beiden Insassen eines in einer Garage in der Albstraße stehenden Fahrzeugs kontrollieren, die Zeugenangaben zufolge bereits seit mehreren Stunden laut Musik hören würden. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, setzte die Fahrerin zurück, prallte gegen den auf der Straße abgestellten Einsatzwagen und fuhr davon.

Das unfallbeschädigte Fahrzeug und die mutmaßliche Fahrzeuglenkerin konnten wenig später an der Halteranschrift angetroffen werden. Einem vorläufigen Alkoholtest zufolge war die Frau absolut fahruntüchtig. Neben einer Blutprobe musste sie daher auch ihren Führerschein abgeben. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. (pol)