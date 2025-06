Brand in Industrieanlage in Mehrstetten: Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten in einer metallverarbeitenden Firma in Mehrstetten.

MEHRSTETTEN. Am Sonntagnachmittag ist ein Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb in Mehrstetten ausgebrochen. Das Feuer war gegen 14.20 Uhr in der Straße Untere Gasse entdeckt worden. Die Feuerwehr ist aktuell, Stand 15.50 Uhr, mit einem Großaufgebot vor Ort. An den Löscharbeiten beteiligt sind die Feuerwehren aus Mehrstetten, Münsingen, Bad Urach und Metzingen. Das DRK ist mit acht Fahrzeugen mit dabei. Die Ortsdurchfahrt ist aktuell gesperrt. Der Verkehr wird über eine Nebenstraße umgeleitet. (GEA)

Weitere Infos folgen in Kürze