Brand in einer Tiefgarage in Trochtelfingen - keine Verletzten

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war gestern Abend gegen 17.30 Uhr beim Brand in einer Tiefgarage in Trochtelfingen vor Ort.

TROCHTELFINGEN. Beim Brand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Unteren Gasse in Trochtelfingen war die komplette Feuerwehr Trochtelfingen mit rund 100 Kräften aus allen Ortsteile im Einsatz.

In der Tiefgarage waren vermutlich viel Altpapier und sonstige Kleinteile in Brand geraten, wie Kommandant Josef Brunner mitteilte. Auch Leitungen an der Decke der Tiefgarage wurden durch das Feuer beschädigt. Ein Team der ENBW kümmerte sich um eventuelle Abschaltungen.

Ursache muss noch geklärt werden

Eine große Herausforderung war nach Angaben des Kommandanten die starke Rauchentwicklung. Ob auch die in der Tiefgarage geparkten Autos Schaden genommen haben, müsse ein Sachverständiger klären, hieß es. Die Ursache für das Feuer war am Montagabend noch nicht bekannt.

Der leitende Notarzt, Bürgermeisterin Katja Fischer, Kreisbrandmeister Wolfram Auch, Polizei sowie DRK Mägerkingen-Hausen waren vor Ort. Personen wurden keine verletzt. (lpt)