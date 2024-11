Augstbergmusikanten begeistern in Steinhilben

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN-STEINHILBEN. Der Einladung des Musikvereins Steinhilben zu seinem Jahreskonzert waren viele Musikfreunde gefolgt, die Augstberghalle war voll besetzt. Der Konzertabend begann mit einem gelungenen Auftritt der Gemeinschaftsjugendkapelle Trochtelfingen-Steinhilben-Wilsingen, erstmals unter der Leitung von Reiner Betz. Ihr Können stellten die jungen Instrumentalisten unter anderem mit den Stücken »Good Vibes« und »I was made for loving you baby« unter Beweis.

Anschließen nahmen die Augstbergmusikanten, geleitet von Rüdiger Rüf, den begehrten Platz auf der Bühne ein und nahmen das Publikum im Augstberg-Express mit auf eine musikalische Reise durch die Welt und in verschiedene Musikstile.

Der Augstberg-Express ist laut Moderatorin Verena Knupfer immer pünktlich, selbst mit der obligatorischen »Stoihilber Viertelstond« immer noch pünktlicher als die Deutsche Bahn, überwindet lange Distanzen in kürzester Zeit und fährt völlig unabhängig vom Schienennetz. Die musikalische Reise begann in der Schweizer Bergwelt mit dem »Glacier Express«, weiter ging die Reise nach Italien, nächster Halt Mailand.

Kurzer Halt »Dahoam«

Dort schrieb der Komponist Astor Piazzolla den freien Tango »Libertango«. Nach dem »Fandango« von Frank Perkins legte der Augstberg-Express einen kurzen Stopp ein, denn einige Mitglieder des Musikvereins sowie des Fördervereins wurden für langjährige Vereinstreue und besondere Verdienste vom Blasmusikverband Neckar-Alb, vertreten durch Florian Mayer, geehrt (siehe Box).

Weiter ging die Reise mit »Dont’t stop believin« und »That’s a plent«, bevor der Augstberg-Express nach Steinhilben abbog und mit dem Titel »Dahoam« hier einen Halt einlegte, dargeboten von An-dreas Weiß als Solist am Tenorhorn. Mit der »Ferdinand Polka« und dem »Tuba Capriccio« lieferte Josef Heinzelmann als Solist an der Tuba neben bayerischer Volksmusik einige kubanische Klänge. Mit dem Walzer »Alles steht still« und der Polka »Blas’ Musik in die Welt« fuhr der Augstberg-Express Richtung Endstation. Nach dem begeisterten Applaus wurde das Publikum noch mit der Zugabe »Unsere Reise« belohnt, es gab »Eine letzte Runde«, dann fuhr der Augstberg-Express in den Ziel-Bahnhof ein. (eg)