Auch Münsingen erhöht die Gebühren für die Kitas

MÜNSINGEN. Die Stadt Münsingen erhöht die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen im U3- und Ü3-Bereich für das kommende Kindergartenjahr um 8,5 Prozent. Damit folgt sie der Empfehlung des Städtetages, des Gemeindetages und der Kirchenleitungen.

»Bereits 1998 hat der Gemeinderat beschlossen, sich diesen Landesrichtsätzen anzuschließen. Mit den Elternbeiträgen erreichen wir lediglich eine Kostendeckung von 7,5 Prozent. Ein Kindergartenplatz kostet die Stadt Münsingen jährlich 9.146 Euro«, sagte Dr. Eberhard Rapp, der als Stellvertreter für den abwesenden Bürgermeister die Gemeinderatssitzung leitete. Über alle Einrichtungen hinweg werden die Einnahmen durch die Erhöhung um rund 14.900 Euro erhöht. Laut Rebecca Hummel, Leiterin der Abteilung Bildung, Soziales und Ordnungsamt, kann damit nur ein kleiner Teil der immensen Kostensteigerungen in den letzten Jahren durch Tarifabschlüsse und Unterhaltung abgedeckt werden.

Beschlossen wurde bereits die Erweiterung des Kindergartens Auingen Baumwiesenstraße um eine U3- und eine Ü3-Gruppe mit Mehrzweckraum. Dafür wurden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 750.000 Euro eingestellt, für 2024 sind für die Baumaßnahme weitere 750.000 Euro einzustellen. Zuschüsse vom Ausgleichsstock in Höhe von 400.000 Euro wurden bewilligt. Nun hat der Gemeinderat die Rohbauarbeiten an die Firma Ludwig Brändle Münsingen für 168.082 Euro vergeben. Die Gerüstbauarbeiten werden von der Firma Baisch aus Bad Urach für 14.294 Euro übernommen. (in)