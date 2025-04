Adäquates Domizil für die Feuerwehr: Spatenstich in Gundelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN-GUNDELFINGEN. Der Bagger ist bereits am Dienstagvormittag angerückt, am Abend erfolgte der obligatorische Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Gundelfingen. Ein symbolischer Akt, der die Freude der 21 Mann starken Freiwilligen Feuerwehr und der rund 110 Einwohner ausdrückte, immerhin mussten sie lange auf ein zeitgemäßes und leistungsfähiges Feuerwehrgebäude warten. Es ersetzt den bisherigen kleinen und unbeheizbaren Schuppen, der lediglich die Unterbringung einer Handspritze ermöglichte.

Das Feuerwehrfahrzeug musste in den letzten Jahren privat untergestellt werden, die Einsatzkleidung schimmelte in den Spinden. Laut Bürgermeister Mike Münzing kein tragbarer Zustand, zumal auch das Feuerwehrentwicklungskonzept einen Neubau vorgesehen hat.

Bauplatz im Neubaugebiet Burgblick

Einer von 12 Bauplätzen wurde hierfür im Neubaugebiet »Burgblick« freigelassen, hier soll nun also ein zweiteiliges, miteinander verbundenes Gebäude mit einem Volumen von 900 Kubikmetern und einer Fläche von 210 Quadratmetern entstehen. Im Erdgeschoss findet sich später die Fahrzeughalle samt Umkleiden, Sanitäranlagen, Abstellraum und einem gesonderten und von außen zugänglichen Raum für den Frondienst.

Planungen des städtischen Bauamtes sehen für das Obergeschoss einen Schulungsraum mit Küchenzeile vor. Im Sommer soll Richtfest sein, die Fertigstellung ist für Mitte des nächsten Jahres geplant. Rund 850.000 Euro kostet der Neubau laut Münzing die Stadt.

Für Gesamtkommandant Christoph Belz ist der Neubau eine notwendige Maßnahme, denn eine Feuerwehr brauche nicht nur Men-Power, sondern auch Gerätschaften und ein Gerätehaus. »Dieser Neubau zeigt, dass der Stadt Münsingen die Sicherheit ihrer Bürger selbst in einem so kleinen Ort am Herzen liegt«, lobte Belz. (in)