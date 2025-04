500 Bäume zu 50 Jahre Sonnenbühl

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Es ist kalt, neblig, und es nieselt ein wenig am Morgen des Gründonnerstag. Schlechtes Wetter, sollte man meinen. Doch weit gefehlt: Es ist nicht etwa schlechtes Wetter, sondern bestes Pflanz-Wetter! Perfekt also, um frühmorgens nicht weniger als 500 Bäume zu pflanzen. Die Jugendfeuerwehr Sonnenbühl hatte es sich zum Ziel gesetzt, an diesem Gründonnerstag, einem zweijährigen Rhythmus folgend, junge Baumsetzlinge zu pflanzen, um den Sonnenbühler Wald wieder etwas aufzuforsten. Umso passender also, 500 Bäume zu 50 Jahren Sonnenbühl zu pflanzen, diesmal im Wald in der Nähe des Genkinger Skilifts.

Wind und Wetter trotzend waren rund 25 Mitglieder der Jugendfeuerwehr pünktlich um 8.30 Uhr erschienen (wohlgemerkt mitten in den Schulferien), um gemeinschaftlich zu hacken, zu graben und zu setzen. Bürgermeister Morgenstern begrüßte die Teilnehmer und brachte seinen Dank für die Aktion und seine Bewunderung für das Engagement der Jugendlichen zum Ausdruck. Er empfahl ihnen, sich das Datum des heutigen Einsatzes zu merken und in 50 Jahren, also rund um Gründonnerstag 2075, nachzusehen, was aus den Bäumen dann wohl geworden ist.

Nach einer kurzen Einweisung durch die Jugendkoordinatoren der Feuerwehr, Jugendwart Kevin Werz und Evalotta Tillisch, sowie von Revierförster Andreas Rein konnte es losgehen: Mit Wiedehopf und voller Motivation zogen die Jugendlichen in den Wald und begannen damit, die jungen Rotbuchen in die Erde zu bringen. Es machte allen Beteiligten sichtlich viel Spaß und in Rekordzeit waren alle Bäumchen eingepflanzt – bereits kurz nach 11 Uhr war das Werk vollbracht.

Hochverdient kehrten alle Beteiligten im Genkinger Feuerwehrhaus ein, um nicht nur den Dank von Bürgermeister Morgenstern, sondern ebenso ein leckeres Vesper nebst Getränken anzunehmen. »Wir können zurecht stolz auf unsere Jugendlichen sein«, so Evalotta Tillisch, »sie sind unglaublich motiviert, bringen sich ein und schaffen gemeinsam. Das ist immer aufs Neue toll zu sehen.« Nach der Aktion im Wald nahm die Jugendfeuerwehr auch an der Markungsputzede teil und, jetzt quasi schon mit Pflanzerfahrung, half, Sonnenblumensamen für das große Gemeindejubiläum zu setzen. (em)