41-Jähriger ertrinkt im Löschteich von Reifen Göggel in Gammertingen

GAMMERTINGEN. Bereits am Freitagabend ist auf dem Firmengelände von Reifen-Göggel in der Burladinger Straße ein 41-jähriger Mann in einem Teich ertrunken. Das teilt die Polizei am Montag mit. Der Mann war gegen 17 Uhr mit Reinigungsarbeiten im Bereich des Löschteichs beschäftigt, als er ins Wasser fiel. Er konnte nicht schwimmen. Ein weiterer Mitarbeiter, der ebenfalls kaum schwimmen konnte, war nicht in der Lage, den Mann aus dem Wasser zu ziehen. Erst durch weitere hinzugerufene Personen gelang es, den 41-Jährigen an Land zu holen.

Er war zu diesem Zeitpunkt bereits längere Zeit unter Wasser gewesen. Der Mann wurde umgehend reanimiert und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Auch Feuerwehr und DLRG waren zur Rettung des 41-Jährigen im Einsatz. Im Krankenhaus starb er jedoch am frühen Samstagmorgen. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat nun Ermittlungen eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen haben die eingreifenden Personen vorbildlich gehandelt. Ob darüber hinaus gegen sonstige Verantwortliche strafrechtliche Vorwürfe erhoben werden müssen, ist Gegenstand der Ermittlungen. (pol)