150 Jahre TSV Trochtelfingen: Ein Fest mit viel Bewegung

TROCHTELFINGEN. Auf ein gelungenes Jubiläumswochenende blicken der TSV Trochtelfingen 1871 und seine Fußballabteilung zuirück: Gefeiert wurde bei Kaiserwetter und mit viel Bewegung auf dem Sportgelände beim TSV Vereinsheim.

Vor zwei Jahren musste das 150-Jahr-Jubiläum coronabedingt ausfallen, jetzt aber wurde der besondere Geburtstag zusammen mit dem 100-jährigen Bestehen der TSV-Fußballabteilung im kleinen, aber feinen und familiären Rahmen gefeiert. Vereinsmitglieder und Gäste sahen trotz Temperaturen jenseits der 30 Grad ansprechende Fußballfreundschaftsspiele. So mancher traf Sportfreunde aus vergangenen Tagen, man unterhielt sich angeregt bei einem kühlen Getränk im Zelt, belebte die Erinnerungen neu, und die Vereinslegenden schwelgten im Vereinsarchiv der Vergangenheit.

Junioren und AH-Kicker

Den Reigen der Fußballfreundschaftsspiele eröffnete die B-Junioren-Spielgemeinschaft TSV Trochtelfingen/Steinhilben/Mägerkingen mit der Partie gegen die in der Verbandsstaffel auf Punktejagd gehenden B II Junioren des SSV Reutlingen. Der SSV trat mit den im vergangenen Jahr in der Regionalliga spielenden C-Junioren an und gewann standesgemäß mit 8:1. Die Spielgemeinschaft (SGM) der Gastgeber verkaufte sich sehr gut, ging durch Deniz Akbulut mit 1:0 in Führung und musste erst in Halbzeit zwei dem sechs Klassen höher spielenden Gegner Tribut zollen.

Im folgenden AH Freundschaftsspiel der SGM TSV Steinhilben/TSV Trochtelfingen gegen den TSV Gammertingen sahen die Zuschauer in beiden Teams einige Vereinslegenden aus früheren erfolgreichen Zeiten. Die Oldies des TSV Gammertingen behielten mit 5:3 die Oberhand.

JUBILÄUM DES TSV Im Herbst folgen weitere Veranstaltungen anlässlich des Doppeljubiläums beim TSV Trochtelfingen. Sonntag, 8. Oktober: Stöckles Cup (Ausrichter Abteilung Leichtathletik). Freitag, 20. Oktober: ab 18.30 Uhr Festakt in der Werdenberghalle mit Sektempfang und Ehrungen, umrahmt von den D’Fleggarätscha aus Sonnenbühl und der Stadtkapelle Trochtelfingen. Samstag, 21. Oktober: ab 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) bayerischer Abend in der Werdenberghalle mit Volxmusik4.

Am Samstag eröffneten die D-Junioren der SGM TSV Steinhilben/Trochtelfingen/Mägerkingen mit einer 2:1 Niederlage gegen den FC Engstingen den langen und heißen Fußballtag. Die frischgebackenen Meister der Kreisleistungsstaffel und Aufsteiger in die Regionenstaffel, die C-Junioren der SGM TSV Trochtelfingen/Steinhilben Mägerkingen, forderten im Anschluss die U15 des Verbandsstaffelteams des VfL Pfullingen heraus. Das Meisterteam von Marco Renner, Oliver Bergmann, Alex Holder und Torwarttrainer Martin Litzkowy zeigte, was in ihm steckt und erkämpfte sich ein Unentschieden. Den Treffer zum 1:1-Ausgleich erzielte Merlin Bangert per Kopf.

Nach dem Sport die Party

Im Jubiläumsfestspiel war das Verbandsliga-Team des VfL Pfullingen zu Gast. Gegen die SGM TSV Steinhilben/TSV Trochtelfingen gelang dem drei Klassen höher spielenden VfL ein 2:0-Erfolg. Die Elf von Bernd Hirschle zog sich im ersten Testspiel der Saison sehr gut aus der Affäre und bekam für die gute Defensivleistung vom Co-Trainer des Verbandsligisten ein Lob.

Ein Highlight war das Mini-Fußballfeld. Der Soccer Court wurde bis in die späten Abendstunden kräftig genutzt und war Treffpunkt der kickenden Fußballjugend. Nach dem sportlichen Teil heizten Manne und Danne im gut besuchten Festzelt Vereinsmitgliedern und Gästen kräftig ein und sorgten für super Stimmung beim TSV-Jubiläum. Die neu hergerichtete Terrasse war voll besetzt, was TSV-Vizepräsident Tino Steiner freute, er hatte die Renovierung maßgeblich organisiert. Auch der Spielplatz präsentierte sich zum Jubiläum runderneuert. Für die Finanzierung stellte die TSV-Fußballjugend einen Teil des Ertrags aus den erfolgreichen Jugend-Hallenturnieren zur Verfügung.

Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst, gestaltet von Pfarrer Ekkehard Roßbach und Diakon Werner Eisele und musikalisch umrahmt von der Stadtkapelle Trochtelfingen. Der Frühschoppen mit der Stadtkapelle und das Weißwurstfrühstück mündeten in den Nachmittag mit der Familienolympiade, die der Förderverein des TSV Trochtelfingen auf die Beine gestellt hatte.

Trotz Hitze beteiligten sich, angeführt von den Meisterspielern der SGM-C-Junioren, einige den Temperaturen trotzende Akteure und absolvierten den Parcours mit den im Trend liegenden Spielgeräten. (eg)