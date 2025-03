Aktuell Entwicklung

Wie das Städtle ein lebendiges Quartier wird: Trochtelfinger können mitgestalten

Der Ort atmet Geschichte. Die Fachwerkhäuser in der Innenstadt legen Zeugnis von der Vergangenheit ab. Aber was nützt das historische Flair, wenn die Kernstadt verwaist ist? Die Altstadt soll ein Ort sein, in der sich alle Menschen, alle Generationen wohl fühlen. Das will und kann das Rathaus nicht allein bewirken, alle Trochtelfinger sind aufgerufen, die Zukunft der Kernstadt in einer Beteiligungswerkstatt mitzugestalten.