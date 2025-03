Quad kippt in Trochtelfingen auf 19-Jährige: Schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 19-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag am südlichen Ortsrand von Trochtelfingen erlitten. Der 17-jährige Fahrer eines Quads befuhr laut Polizei gegen 15 Uhr ein Wiesengrundstück und wollte in Richtung der Straße Am Kressenberg weiterfahren.

Hier fuhr er einen steilen Hang entlang, wobei das Quad nach rechts umkippte und in der Folge auf die 19-jährige Beifahrerin stürzte. Diese erlitt schwere Verletzungen und musste in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht und hier auch stationär aufgenommen werden. Der 17-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Quad entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat gegen den 17-jährigen Unfallverursacher ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. (pol)