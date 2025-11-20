Zwei Wochen früher als geplant: Honauer Steige ist wieder frei

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN/ENGSTINGEN. Die Felssicherungsarbeiten an der Honauer Steige zwischen Lichtenstein-Honau und Engstingen sind beendet. Seit Donnerstagvormittag ist die Vollsperrung aufgehoben. Das teilt das Regierungspräsidium (RP) Tübingen mit.

Damit enden die Arbeiten, die seit Ende Oktober im Gange waren, etwa zwei Wochen früher als ursprünglich geplant. Als Grund nennt die Behörde das »hohe Engagement des ausführenden Unternehmens und die günstigen Witterungsbedingen«.

Die weiteren Details zur Streckenfreigabe beschreibt das Regierungspräsidium so: »Damit endet die Umleitung für den motorisierten Verkehr und für den Radverkehr. Der parallel verlaufende Radweg auf der alten Zahnradbahntrasse ist wieder uneingeschränkt für Radfahrer und Fußgänger nutzbar. In den anschließenden Tagen können durch den Rückbau der temporären Signalanlagen in Lichtenstein-Unterhausen sowie an der L 230 zwischen Lichtenstein-Holzelfingen und Engstingen noch kleine Behinderungen außerhalb der Hauptverkehrszeiten auftreten.«

Seit dem 27. Oktober liefen die Felssicherungen an der viel befahrenen Strecke beim Traifelberg. Auslöser für die Arbeiten war ein Steinschlag im Februar dieses Jahres. Oberhalb der Honauer Steige wurden auf rund 500 Quadratmeter Fläche Drahtseilnetze angebracht, um instabile Felsbereiche zu sichern. Diese Netze wurden mit insgesamt etwa 270 Metern Felsankern im Gestein verankert. Es kamen dabei 90 Anker zum Einsatz. Die federführende Behörde gibt die Kosten für die Arbeiten mit 195.000 Euro an, die komplett vom Bund getragen würden. (GEA/pm)