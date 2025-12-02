54-Jahre alter Mann aus Unterhausen vermisst

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Nach einem vermissten 54 Jahre alten Mann aus Unterhausen fahndet die Polizei. Nach derzeitigem Stand wurde der Mann am Donnerstag, den 13.11.2025, zuletzt an seiner Wohnanschrift in Unterhausen gesehen. Angehörige erstatteten zwei Tage später Anzeige bei der Polizei. Im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung bittet die Polizei um Hinweise.

Insbesondere ist am Donnerstag, 13.11.2025 gegen 18 Uhr in der Gutenbergstraße, unter anderem auf dem Parkplatz eines Discounters, ein dunkler Transporter oder Kastenwagen aufgefallen. Dieses Fahrzeug mit Hannover Kennzeichen könnte mit dem Verschwinden des Mannes in Zusammenhang stehen.

Wer Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann oder am 13.11.2025 verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Gutenbergstraße / Wilhelmstraße in Unterhausen gemacht hat, kann sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07121/942-3333 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann eine Straftat zum Nachteil des 54-jährigen Mannes nicht ausgeschlossen werden. (pol)