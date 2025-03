Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Eine der Zufahrten zum beliebten Pfullinger Ausflugsziel Ursulaberg wird für zwei Tage voll gesperrt. Wegen der Demontage eines Baukrans erfolgt die Sperrung am Dienstag, 11. und am Mittwoch, 12. März. Die Umleitung erfolgt über den Hegelweg und die Gerhart-Hauptmann-Straße. Am Mittwochabend gegen 18 Uhr soll die Vollsperrung beendet sein, teilt die Stadtverwaltung Pfullingen mit. (GEA)