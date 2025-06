Wie der neue Pfullinger Marktplatz die Stadtmitte belebt

Ein abwechslungsreiches Programm soll auch in diesem Jahr die Neue Mitte in Pfullingen beleben und zahlreiche Menschen anlocken. FOTO: STADT

PFULLINGEN. Junge Tradition – schon jetzt nicht mehr aus dem Pfullinger Veranstaltungskalender wegzudenken: Seit dem großen Marktplatz-Neubau, der bekanntlich seit Jahr 2023 fertig ist, bringt die Neue Mitte und ihre gleichnamige Veranstaltungsreihe in den Sommerwochen Tausende aus nah und fern zum Feiern, Genießen und Erleben in die Innenstadt.

Die Neue Mitte hat sich in Windeseile in der Region etabliert und wird immer dann sichtbar, wenn zwischen Pfingst- und Sommerferien die Bühne auf dem Marktplatz errichtet wird, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Die Pfullinger Kultur, Vereine, die Bildungseinrichtungen der Stadt und die Verwaltung bringen dann eine ganze Reihe an Festen, Konzerten, Darbietungen, Marktaktionen und Feierlichkeiten auf und um die Neue-Mitte-Bühne – auch in diesem Jahr wieder. Mit insgesamt 14 Events sind es sogar noch zwei mehr, als es in der aktuellen Amtsblattausgabe vom Donnerstag, 12. Juni, fälschlicherweise heißt.

Dolce Vita auf dem Marktplatz

Den Auftakt macht am Mittwoch, 25. Juni, das Konzert des Pfullinger Blächles – ein Abend für Freunde der böhmischen Blasmusik. Dolce Vita gibt's dann am Freitagabend, 27. Juni, das bewährt mediterranes Flair auf den Marktplatz zaubert. Am Sonntag, 29. Juni, folgen mit »The Everyoungs« und »Travellers« zwei Bands, die Hits zum Mittanzen und Mitsingen auf die Bühne bringen. Ein besonderes Highlight zieht sich über das komplette Wochenende vom 4. bis 6. Juli, wenn die Stadt Pfullingen ihr 40-jähriges Städtepartnerschaftsjubiläum mit zahlreichen Gästen aus dem französischen Passy feiert – Auftritte auf der Marktplatzbühne und allerlei Versorgungs- und Aktionsstände gehören da zum Programm. Am Donnerstag, 10. Juli, bringen die Uhland-Grundschule und das Friedrich-Schiller-Gymnasium am Nachmittag Lieder für den Frieden auf die Bühne, bevor es am Abend des 11. Juli etwas intensiver werden dürfte mit »Rock in der Neuen Mitte« – gleich drei Bands der Pfullinger Musikschule treten auf.

Der Musikverein Stadtkapelle Pfullingen bringt sein Sommerabendkonzert am Freitagabend, 18. Juli, auf die Marktplatzbühne. Gemeinsam mit dem Kirchenchor aus Honau bietet der Chor der Magdalenenkirche am darauffolgenden 19. Juli ein buntes Programm aus Chorstücken dar. Der Samstagabend steht also unter der Überschrift »Sommerserenade«. Der folgende Sonntag, 20. Juli, bringt hingegen Vollgas-Brass von Polka bis Rock, wenn die Band »Wonderbrass« bereits nachmittags die Bühne übernimmt.

Am Mittwoch, 23. Juli, kehrt »s’Pfullinger Blächle« auf die Neue-Mitte-Bühne zurück – ihr bereits zweiter Auftritt nach der Eröffnung im Juni. Tradition sind mittlerweile auch die Jazzkonzerte von und mit Jan Hauf. Sein Quartett ist für Freitagabend, 25. Juli, angekündigt – »Ein Abend voll Jazz«, einmal mehr hochkarätig besetzt. Zwei Tage später am Sonntag, 27. Juli, findet das Serenadenkonzert mit dem Liederkranz statt. Mehrere Chöre – Männerchöre, gemischte Chöre und Frauenchöre – aus dem Bezirk Achalm singen und laden zum Mitsingen ein.

Jazziger Abschluss

Und auch im August ist noch nicht Schluss: Am Samstag, 2. August, übernimmt »Mikes Blues Experience« die Bühne und liefert – der Titel verrät es – Blues vom Feinsten. Der Abschluss klingt hingegen jazzig: »Campus 44« bringt am Sonntag, 3. August, Musik aus allen Epochen und Spielarten des modernen Jazz auf die Neue-Mitte-Bühne. Weitere Informationen und die stets aktuelle Event-Übersicht gibt es online. (eg)

