Wie der Glasfaserausbau in Lichtenstein weitergeht

LICHTENSTEIN. In Lichtenstein entsteht schon bald das leistungsstarke Glasfasernetz von Unsere Grüne Glasfaser (UGG). Die Bauplanung für die neue Glasfaserinfrastruktur ist in Vorbereitung. Am Dienstag, 1. Oktober, wird es einen Infoabend zum Thema Netzanbindung und Hausanschluss in Lichtenstein geben.

Lange Ladezeiten, geringe Surfgeschwindigkeiten oder gar Internetausfälle gehören in Lichtenstein bald der Vergangenheit an – in der Gemeinde entsteht in den nächsten Jahren ein leistungsfähiges Glasfasernetz. Verwirklicht wird dies durch die Kooperation zwischen dem Glasfaserunternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) als künftigem Netzbetreiber und den Internetanbietern O2 und Stiegeler, die auf dem UGG-Netz ihre Dienste anbieten.

Nußbaum erwartungsvoll

Bürgermeister Peter Nußbaum blickt erwartungsvoll auf den bevorstehenden Glasfaserausbau: »Dieses Vorhaben ist ein wichtiger Schritt für die digitale Zukunft unserer Gemeinde. Wir freuen uns, dass Lichtenstein bald über eine zukunftsweisende Breitbandinfrastruktur verfügt, die sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen enorme Vorteile bietet. Mit diesem Projekt setzen wir die bisherigen Ausbaumaßnahmen konsequent fort und schaffen die Basis für eine breite digitale Vernetzung in Lichtenstein.«

Um die Anwohner detailliert zu informieren, wird UGG am 1. Oktober um 19 Uhr in der Lichtensteinhalle einen Infoabend durchführen. Sollte eine Teilnahme vor Ort nicht möglich sein, dann können Interessierte sich auch per Link für den online Live-Stream anmelden.

Ralf Stratmann, Head of Expansion bei UGG, freut sich auf das zahlreiche Erscheinen interessierter Anwohner: »Wir laden die Bevölkerung herzlich zu diesem Infoabend ein. Nutzen Sie diese Gelegenheit und lassen Sie sich Ihre Fragen rund um den Glasfaser-Ausbau in Lichtenstein beantworten. Auf Wunsch können Sie dort gleich einen Vertrag abschließen.«

Vom zentralen Hauptverteilerpunkt zum Haus

Das Glasfasernetz von UGG ist so konzipiert, dass alle Kabel und Leerrohre vollständig erdverlegt sind, ausgehend vom zentralen Hauptverteilerpunkt (»Point of Presence«, PoP) bis zum Haus der Anwohner. Es werden, wo möglich, modernste Bautechniken eingesetzt, um die unterirdische Verlegung umweltverträglich und in kurzer Zeit zu realisieren. UGG ist dabei bemüht, die Arbeiten mit möglichst geringen Einschränkungen für Bürger durchzuführen. Das heißt, dass in enger und frühzeitiger Absprache mit der Kommune sowie dem Bauamt Maßnahmen definiert werden, die den baulichen Eingriff minimal halten und einen geordneten Ablauf innerhalb der Kommune weiterhin gewährleisten.

Um Lichtenstein möglichst zügig an das schnelle Netz anzuschließen, wartet UGG nicht erst auf den Abschluss einer Mindestanzahl an Nutzungsverträgen (Vorvermarktungsquote). In der Angebotsphase werden die Bürger mit dem Projekt vertraut gemacht und können alle Fragen stellen. Dann beginnt UGG nach der Planungsphase zeitnah mit dem Netzausbau. Um das schnelle Netz von UGG nutzen zu können, sind zwei Vertragskomponenten notwendig: Die Gestattungserklärung und ein zusätzlicher Internetvertrag, der mit dem verfügbaren Internetanbieter abzuschließen ist.(eg)

