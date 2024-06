Was bei der Kulturhaus-Eröffnung in Pfullingen geboten ist

Das neue Kulturhause (vorne) ist fast fertig. Die letzten Feinschliffe werden noch vorgenommen, bevor am wochenende die große Eröffnungsfeier starten kann. Das neue Gebäude wurde optisch an die Klosterkirche (hinten) angepasst.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Das Warten hat ein Ende: Die Klosterkirche und das Kulturhaus werden wiedereröffnet und eingeweiht. Am kommenden Wochenende, 29. und 30. Juni, gibt es passend dazu jeweils einen Tag der offenen Tür mit verschiedenen Veranstaltungen. Samstag von 14 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Für Bewirtung sorgen am gesamten Wochenende i’kuh und kuk.

- Ganztägig

An beiden Tagen wird es ganztags verschiedene Ausstellungen geben: Der Kunstkreis Pfullingen zeigt eine im Erdgeschoss der Kirche, die Pfullinger Kindergärten eine im ersten Obergeschoss. Auch die Volkshochschule lädt ins erste Obergeschoss der Kirche ein, um drei Filme zu Pfullinger Sagen und Märchen zu zeigen. Beim einmaligen Kinoerlebnis laufen »Die Nachtfräulein«, »Das Kalte Herz« und »Ein Spaziergang durch die Sagenwelt«.

Außerdem lädt die Volkshochschule an beiden Tagen zu einer Mitmachaktion ins Atelierhaus (im Garten) ein: Passend zum geschichtlichen Hintergrund des Klarissenklosters dürfen dort Kinder und Jugendliche Feder und Pinsel in die Hand nehmen, um sich an der Buchmalerei zu versuchen. Am Samstag zeigt i’kuh dann noch den ganzen Tag über Filmausschnitte aus über 30 Jahre Kulur im Klosterkeller (kik) im Untergeschoss der Kirche.

- Samstag

Los geht’s am Samstag um 14 Uhr mit der Tanschule Danceart, die eine bunte Mischung aus ihrer vergangenen Show »Magic dance Moments« zeigen wird: Das Publikum kann sich im großen Saal des Kulturhauses auf Musical-Choreografien mit Musik aus Aladdin, auf HipHop-Einlagen, auf die Ballettmädchen und vieles mehr freuen. Weiter geht es dann um 15 Uhr im historischen Saal mit einem Chorstück des Mädchenchores des Friedrich-Schiller-Gymnasiums. Um 15.30 Uhr liest dann Gerog Tetmeyer im großen Saal aus seinem Buch »Kontrafakturen« und bietet Impulse zur Eröffnung des neuen Kulturhauses.

»Pfullingen, wie es singt und klingt!«: Um 16 Uhr treten die Männerchöre des Liederkranzes und des Männergesangvereins im großen Saal auf und geben eine Liederauswahl zum Thema Heimat zum Besten. Um 17 Uhr gibt die Tanzschule Werz dann Tanzworkshops, bei denen keine Vorkenntnisse gebraucht werden. Los geht’s im Erdgeschoss der Kirche mit einem langsamen Walzer, ab 17.15 Uhr dann mit modern Linedance und um 17.30 Uhr kommen dann die Dancing Kids ab drei Jahren zum Zuge. Das Jan Hauf Trio – ein Klaviertrio bestehend aus Studierenden der Musikhochschule Mannheim – spielt um 18.15 Uhr im großen Saal Jazz und Popmusik. Um 19.15 Uhr machen sie dann die Bühne für die städtische Musikschule Pfullingen frei, auf der die Band »The New Flow« Pop- und Rocklieder zum Besten geben wird. Anschließend gibt es dann ein Meet and Greet. Abschluss des ersten Tages ist dann das EMU-Herbst-Trio, das um 20 Uhr im großen Saal Pop- und Rocksongs mit urschwäbischen Texten spielen wird.

- Sonntag

Am Sonntag startet das Programm um 11 Uhr im großen Saal mit dem Akkordeonorchester des Schwäbischen Albvereins. Direkt im Anschluss wird dort dann um 12 Uhr für die Stadtbücherei Pfullingen die Autorin Christine Baral aus ihrem Roman »Eine Spur aus Seide« lesen, während zeitgleich Gitarrenklänge im historischen Saal ertönen. Um 13.30 Uhr liest Georg Tetmeyer im großen Saal wie schon am Samstag aus seinem Roman »Kontrafakturen« und bietet Impulse zur Eröffnung des neuen Kulturhauses. Um 14 Uhr geht es im großen Saal mit bömischer Blasmusik weiter: »s’Bächle« – bestehend aus mehreren Blechblasinstrumenten und einem Schlagzeug – werden verschiedene Stücke zum Besten geben.

Zeitgleich wird es im Pavillon vom Förderverein »Freunde der Stadtbücherei Pfullingen« eine Vorlesung für Kinder ab fünf Jahren geben. Um 15 Uhr begrüßen die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen von »TanzZeit« dann tänzerisch im großen Saal das neue Kulturhaus. Bereits beim Spatenstich hatten die Tanzkinder mit Spaten, Bauhelm und Gummistiefeln den Baubeginn gefeiert. Krönender Abschluss des Sonntags und somit auch des gesamten Eröffnungs-Wochenendes ist die Opera Laiblin. Um 16 Uhr bieten Johanna Pommranz (Sopran), David Krahl (Tenor) und Michael Braunger (Klavier) im großesn Saal eine musikalische Reise durch die Geschichte des Pfullinger Klarissenklosters. (GEA/pm)