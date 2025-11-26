Was beim Pfullinger Weihnachtsmarkt geboten ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der Pfullinger Weihnachtsmarkt lädt von Freitag, 28. November, bis Sonntag, 30. November, zum Verweilen, Genießen und Einstimmen auf die Adventszeit ein. Die festlich geschmückte Innenstadt rund um den Markt- und Passyplatz verwandelt sich an diesen drei Tagen in ein kleines Winterwunderland mit funkelnden Lichtern, duftenden Köstlichkeiten und liebevoll dekorierten Ständen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Rund 75 Marktbeschicker sorgen für ein vielfältiges Angebot an kunsthandwerklichen Produkten, Geschenkideen und kulinarischen Genüssen – von handgemachtem Weihnachtsschmuck bis zu regionalen Spezialitäten.

Auch für die kleinen Gäste ist einiges geboten: Der Nikolaus schaut am Samstagnachmittag persönlich vorbei, die Alpakas sind zu Gast, das Kinderkarussell lädt zu fröhlichen Runden ein. Am Sonntagnachmittag kann die ganze Familie bekannte Kinderweihnachtslieder mit Piano Papa & Andino singen. Am späten Samstagnachmittag musizieren die Kantorei und der Posaunenchor in der Martinskirche.

Viel Musik

Die Erzieherinnen der Pfullinger Kindergärten zeigen am Samstag im Paul-Gerhart-Haus ein Schattenspiel, während die Christlichen Pfadfinder Royal Rangers täglich zum Stockbrotbacken einladen. Außerdem veranstaltet der CVJM am Freitag und Samstag einen Flohmarkt im Paul-Gerhart-Haus. An beiden Tagen erleben die Besucher ein Weihnachtslieder-Platzkonzert am Marktbrunnen mit den Echaztown-Gitarrentrios.

Eröffnet wird der 38. Pfullinger Weihnachtsmarkt am Freitag um 17 Uhr von Bürgermeister Stefan Wörner, musikalisch umrahmt von der Bläserklasse der Wilhelm-Hauff-Realschule unter Leitung von Johannes Falk. Bei dieser Gelegenheit werden auch die neue Weihnachtssammeltasse und der Lebendige Adventskalender vorgestellt. Das Tassendesign stammt in diesem Jahr von Lisa Abele und zeigt – passend zum Jubiläumsjahr – ein Motiv zu 40 Jahre Städtepartnerschaft mit Passy.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Freitag, 28. November, von 17 bis 22 Uhr, am Samstag, 29. November, von 12 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 30. November, von 12 bis 18 Uhr. Der Pfullinger Bürgerbus bietet passend dazu am Samstag von 15 bis 19.50 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17.50 Uhr Sonderfahrten auf der üblichen Route und im Stundentakt an. (eg)