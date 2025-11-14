Wann welcher Weihnachtsmarkt in Reutlingen und der Region beginnt

In der Reutlinger Altstadt kann man den Weihnachtsmarkt ab 26. November besuchen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REGION. Die kalte Jahreszeit hat auch ihr Gutes: Weihnachtsmärkte. Gemütliches Schlendern, Stände entdecken und allerlei Köstlichkeiten genießen - was könnte eine bessere Einstimmung auf das Fest der Liebe sein? Fast überall in der Region kann man sie besuchen. Der GEA gibt eine Übersicht, wo und wann die Weihnachtsmärkte in Reutlingen, sowie in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und in der Region stattfinden.

Weihnachtsmärkte in Reutlingen

Achalm: 21. bis 30. November

Altstadt: 26. November bis 22. Dezember

Bürgerpark: 26. November bis 6. Januar

Oferdingen, Bronnweiler: 28. November

Gönningen, Degerschlacht, Mittelstadt, Ohmenhausen, Sickenhausen: 29. November

Altenburg, Tierheim Reutlingen: 30. November

Sondelfingen, Betzingen, Rommelsbach: 6. Dezember

Weihnachtsmärkte im Landkreis Reutlingen

Grafenberg, Hayingen: 22. November

Pfullingen, Münsingen: 28. bis 30. November

Eningen, Sonnenbühl, Zwiefalten, Wannweil, Römerstein, Rübgarten, Zainingen: 29. November

Dettingen, St. Johann: 29. und 30. November

Pliezhausen: 30. November

Auingen: 30. November, 6. Dezember, 7. Dezember

Bad Urach, Metzingen: 5. bis 7. Dezember

Hohenstein, Grabenstetten, Indelhausen: 6. Dezember

Lichtenstein: 6. und 7. Dezember

Trochtelfingen: 7. Dezember

Engstingen: 13. Dezember

Glems, Hülben: 13. und 14. Dezember

Walddorfhäslach: 14. Dezember

Weihnachtsmärkte im Landkreis Tübingen

Nehren: 22. November

Bodelshausen: 22. und 23. November

Dußlingen, Kirchentellinsfurt, Ofterdingen, Hirschau: 29. November

Bad Sebastiansweiler, Gomaringen, Ergenzingen: 29. und 30. November

Kusterdingen: 30. November

Mössingen: 5. und 6. Dezember

Rottenburg: 5. bis 7. Dezember

Ammerbuch, Entringen, Hirrlingen, Dettenhausen: 6. Dezember

Jettenburg: 6. und 7. Dezember

Tübingen: 12. bis 14. Dezember

Wurmlingen: 13. Dezember

Weitere Weihnachtsmärkte in der Region

Burg Hohenzollern: 21. November bis 6. Januar

Beuren, Mariaberg: 28. November

Burladingen: 29. November

Gammertingen, Balingen, Schlaitdorf: 29. und 30. November

Melchingen: 30. November

Nürtingen: 5. bis 14. Dezember

Bempflingen: 6. Dezember

Neckartailfingen: 12. Dezember

Albstadt: 12. bis 14. Dezember

Hechingen: 13. und 14. Dezember

Neuffen: 14. Dezember