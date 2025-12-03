Vier Verletzte bei Unfall in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Gleich vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Pfullingen am Südbahnhof verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr war ein 55-Jähriger mit einem VW Sharan auf der Marktstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Reutlinger Straße abbiegen. Verkehrsbedingt musste er an der Einmündung anhalten, was durch einen nachfolgenden 71 Jahre alten Ford-Lenker zu spät bemerkt wurde. Dieser krachte mit seinem Wagen auf das Heck des VW.

Infolge der heftigen Kollision erlitten der Unfallverursacher und seine Mitfahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 55-jährige VW-Fahrer und seine 25 Jahre alte Beifahrerin konnten vor Ort behandelt werden. Der Ford wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. In Summe dürfte der Schaden rund 6.000 Euro betragen. (pol)