Wann Baustart für das neue Rathausgebäude von Pfullingen ist

Die Baugrube ist schon ausgehoben. Doch es hat sich so lange nichts getan in Sachen Neubau des sogenannten Rathausergänzungsgebäudes, dass ein Tümpel entstanden ist.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Dort wo einst das ehemalige Rathaus III, das in den vergangenen Jahren unter anderem die Bücherstube des Bürgertreffs beheimatete, stand, wird schon bald das neue sogenannte Rathausergänzungsgebäude entstehen. Im Frühsommer wurde der Vorgängerbau abgerissen, seither scheint die Baugrube in der Verlängerung des Rathauses II bis hin zur Ecke Griesstraße/Klemmenstraße stillzustehen. Das ist jedoch nicht ganz richtig: Im Anschluss an den Abbruch folgte die Untersuchung des Baufelds auf verbliebene Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg, wie Bomben oder Blindgänger, sowie die Grabungsarbeiten auf archäologisch wertvolle Überreste. Das Ergebnis: Es wurden weder Kampfmittel entdeckt noch archäologische Funde gemacht.

Da Rettungsgrabungen zur Bergung archäologisch wertvoller Funde in der Regel sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, oder gar Umplanungen notwendig machen, wurde alles mit genügend zeitlichem Puffer zum Baustart bereits früher organisiert. Da keine Funde gemacht wurden, herrscht bis auf Weiteres Stillstand auf dem Baufeld.

Der Bauantrag ist zwischenzeitlich eingereicht und die Fachingenieure arbeiten mit Hochdruck an der Werk- und Detailplanung. Zu Beginn des neuen Jahres 2025 werden dann die ersten Schritte gemacht. Gestartet wird zunächst mit den notwendigen Vorbereitungen des späteren Übergangs zum Neubau im Bereich des jetzigen Kellers, Sitzungssaals und Steueramts im Rathaus II. Der Baustart zum Rathausergänzungsgebäude wird mit Eintritt der entsprechenden Witterung ab April 2025 angestrebt. (pm)