Umbau der Pfullinger Kurt-App-Sporthalle gestartet

PFULLINGEN. In diesen Tagen beginnen die Umbauarbeiten am Eingangsbereich der Pfullinger Kurt-App-Sporthalle. Barrierefrei erreichbar soll dieser werden, und vor allen Dingen: größer und einladender. Wer die Treppe zum Haupteingang der Sporthalle hinaufgeht und dann, anstelle die Halle zu betreten, nach links sieht, blickt momentan gewissermaßen auf ungenutzten Raum, auf ein Stück Außenbereich, das sich bestenfalls als Unterstand bei Regen eignet. Diese Fläche wird nach dem Umbau zum Teil des Halleninnern werden und dem neuen, großzügigeren und moderneren Toilettenbereich Platz bieten – Platz, der wiederum im tatsächlichen Eingangsbereich der Halle frei wird.

Hier kann die Verkaufstheke an die Stelle der bisherigen Herrentoilette rücken und den Raum in der Mitte des Eingangsbereichs für Stehtische freigeben. Dasselbe gilt für die Fläche der bisherigen Damentoilette, die im neuen Konzept auch Teil des Aufenthaltsbereichs ist. Hinter der neuen Verkaufstheke entstehen außerdem erstmals ein Kühlraum für Getränke sowie, wenn auch keine vollwertige Kochküche, ein Raum zur Vorbereitung von Speisen – so sehen es die Pläne des Architekturbüros »dreifacharchitektur« vor.

Barrierefreier Haupteingang

Bürgermeister Stefan Wörner freut sich über den Start der Umbauarbeiten: »Mit der rund 1,7 Millionen Euro starken Investition in unsere Kurt-App-Sporthalle geben wir als Stadt ein klares Bekenntnis zur Bedeutung des Sports in Pfullingen ab«, betont der Bürgermeister und weist gleichzeitig auf die Wichtigkeit eines barrierefreien Haupteingangs hin, der mit dem Umbau nun endlich realisiert werden könne. Dafür wird an der Längsseite der Halle Richtung Echaz eine Rampe errichtet. Über sie können Rollstuhlfahrende, die die Kurt-App-Halle bislang immer nur über den Zugang im Untergeschoss direkt auf Spielfeldhöhe betreten konnten, auch durch den Haupteingang in die Halle gelangen. Während der Baumaßnahme ist der Tribünenbereich gesperrt. Der Schulsport und das Vereinstraining werden aber durchgängig möglich sein, der Zugang zur Halle über die Eingänge im Untergeschoss ist gewährleistet. Bis Oktober soll der Umbau laut Stadtverwaltung abgeschlossen sein. (eg)