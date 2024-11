Traditionsreiche Skibörse in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Skibörse der Skiabteilung des VfL Pfullingen öffnet am Samstag, 23. November, in den Pfullinger Hallen wieder ihr Tore. Seit mehr als 50 Jahren ist sie ein Treffpunkt für Wintersportfreunde – von einem kleinen Zelt an der Skihütte hat sich die Veranstaltung zum beliebten Highlight in den Pfullinger Hallen entwickelt.

Dank EDV-unterstützter Prozesse bleiben die Wartezeiten bei der Annahme, Bezahlung und Abholung kurz. Herzstück ist wie immer die persönliche Beratung: Der Skischule des VfL Pfullingen ist es wichtig, dass jeder genau das Material findet, dass seinen Bedürfnissen entspricht – sei es für die Piste oder die Loipe. Alles in allem werden mehr als 40 Helfer unter der Leitung von Frank Weiß an beiden Tagen ehrenamtlich im Einsatz sein.

Annahme ist am Freitag von 18 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 8.30 bis 10 Uhr, verkauft wird am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Übrig gebliebene Ware und Verkaufserlöse können am Samstag von 13.30 bis 15 Uhr abgeholt werden. Die Annahmegebühr beträgt 1 Euro pro Artikel, beim Verkauf werden 10 Prozent des Verkaufserlöses einbehalten.

Die Skiabteilung nimmt nur funktionstüchtige Ausrüstung und saubere Bekleidung an. Aus Sicherheitsgründen können keine veralteten oder museumsreifen Ski angenommen werden. (eg)