Tag der offenen Tür: »BUNT« kommt in Pfullingen ganz gut an

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Fröhliche Gesichter allenthalben in der bunten Gemeinschaft, die am Freitagnachmittag in der Pfullinger Badstraße 3 auf drei gelungene Umzüge und einen gemeinsamen Neustart anstoß. »BUNT« (Bildung, Unterhaltung, Nachhaltigkeit und Treff) steht jetzt auch groß über der Eingangstür hinter der der Schülerladen Puls, die Bücherstube, das Jugendreferat, der Integrationstreff und die AWO mit einem Beratungsangebot eine neue Heimat gefunden haben.

»Die WG funktioniert«, sagt ein gut gelaunter Jörg Rein, Vorsitzender des Bürgertreffs, der die Bücherstube im Angebot hat. »Wir haben uns zusammengefunden.« Die Idee, die Angebote unter einem Dach zu vereinen, kam von der Stadt. Letztlich lassen sich so die Räume in der Badstraße sinnvoll nutzen, denn nur für ein Angebot allein wären sie zu groß gewesen. »Alle Achtung« hat Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner vor dem, was dort in den vergangenen Wochen Ehren- und Hauptamtliche geschaffen haben: Schon bei seinen ersten Besuchen hat er »die gute Atmosphäre gespürt«.

Öffnungszeiten »BUNT« in Pfullingen Schülerladen Puls: mittwochs 9 bis 11.30 Uhr; donnerstags 15 bis 17.30 Uhr; freitags 11 bis 13.30 Uhr. Jugendreferat: täglich ganztägig. Bücherstube: mittwochs 17 bis 19 Uhr; freitags 9 bis 11.30 Uhr. AWO-Beratung HoME: montags 13 bis 15 Uhr. Integrationsdienst: mittwochs, freitags und Donnerstagvormittag. (GEA)

Möglich machten das Angebot mitten in der Stadt beim Busbahnhof auch Fördermittel des Landes. Das übernimmt 60 Prozent der rund 300.000 Euro, die die Stadt für den Umbau in die Hand nehmen musste. So kosten die neuen Räume nicht mehr als die bisherige Unterbringung.

»Es läuft gut«, sagt auch Pfullingens Jugendreferentin Julia Hildebrand und meint damit sowohl das Miteinander als auch die Geschäfte im Schülerladen Puls, der jetzt auch mit einem großen Banner auf sich aufmerksam macht. Die Kunden vom Lindenplatz sind mit umgezogen und ein paar Neue sind schon dazugekommen. (us)