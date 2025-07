Stadt Pfullingen warnt vor Inkasso-Betrugsmasche

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Stadt Pfullingen ist bereits über mehrere Betrugsversuche informiert worden, bei denen angeblich Inkasso-Büros damit beauftragt wurden, im Namen eines vermeintlichen »Finanzamts Pfullingen Stadt« offene Steuerforderungen inklusive Inkassogebühren bei Gewerbetreibenden geltend zu machen. Teilweise handelt es sich dabei sogar um real existierende Inkasso-Büros.

Zur Klarstellung: Die Stadt Pfullingen arbeitet in keinem Falle mit Inkasso-Büros zusammen. Sollten offene Forderungen bestehen, werden diese durch die Stadt selbst angemahnt. Die Stadt rät dazu, diese Schreiben zu ignorieren und in keinem Fall Bezahlungen aufgrund dieser oftmals per E-Mail versendeten Zahlungsaufforderungen vorzunehmen. Bei Unsicherheiten können sich Bürgerinnen und Bürger direkt an die Stadtverwaltung Pfullingen wenden oder den Sachverhalt der örtlich zuständigen Polizeidienststelle melden. (GEA)