Stadt Pfullingen: Es kann weiter zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr kommen

PFULLINGEN. Da es nach wie vor in manchen Pfullinger Abfuhrbezirken zu Verzögerungen bei der Abfallabholung kommt, richtet die Stadtverwaltung Pfullingen die Bitte an mögliche Betroffene: Alle diejenigen, die ihre Papier- oder Biotonnen, deren Leerung laut Plan eigentlich zwischen dem 12. und 15. August stattfinden sollte, auch noch nach dem morgigen Samstag gefüllt vorfinden, wenden sich bitte ab Montag an steueramt@pfullingen.de.

Hintergrund für die Abfuhrverzögerungen sind Störungen im Betriebsablauf beim Entsorgungs-Dienstleister. Die offenen Abholungen sollen eigentlich spätestens im Laufe des Samstags nachgeholt werden, sodass dann alle Tonnen geleert sind. Die Bitte, sich zu melden, richtet sich also an die Menschen in Pfullingen, die bei sich feststellen, dass auch die Nachhol-Leerung am morgigen Samstag nicht erfolgreich war. (pm)