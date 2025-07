Sportkreis Reutlingen: 100.000er-Marke geknackt

Kinder haben Spaß am Sport im Verein, hier beim TSV Mägerkingen. FOTO: VEREIN

KREIS REUTLINGEN. Die 261 Vereine im Sportkreis Reutlingen verzeichnen in diesem Jahr so viele Mitglieder wie noch nie. Die Zahl stieg um 1.647 oder 1,7 Prozent auf 100.415 Mitglieder. Erstmals wurde damit die 100.000er-Marke überschritten, teilt der Sportkreis mit. Ein stattliches Plus gab es vor allem bei den Kindern im Vor- und Grundschulalter. Der Zuwachs liegt bei 987 oder 6,8 Prozent.

»Über 34 Prozent der Menschen im Landkreis Reutlingen sind Mitglied in einem Sportverein. Unsere Vereine spielen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Sie fördern nicht nur die Gesundheit, sondern auch den sozialen Zusammenhalt und die Integration. Daher ist es unser Ziel, die Sportförderung weiter auszubauen und sicherzustellen, dass jeder Zugang zu sportlichen Aktivitäten hat«, betont der Reutlinger Sportkreis-Vorsitzende Manuel Hailfinger.

In der Rangliste der Sportfachverbände gab es im Vergleich zum Vorjahr unter den Top 5 keine Veränderungen. Die meisten Vereinsmitglieder zählt das Turnen (29.853/+822). Platz zwei belegt der Fußball mit 20.156 Mitgliedern (+173). An dritter Stelle stehen die Bergsportler und Kletterer mit 11.100 Mitgliedern (+160) vor dem Tennis (8.324/+39) sowie dem Bereich Ski und Snowboard (5.462/– 107).

Der deutliche Trend nach oben zeigt sich auch überregional: Auch der Württembergische Landessportbund (WLSB) verzeichnet in der Bestandserhebung 2025 einen neuen Mitgliederrekord (der GEA berichtete). (eg)