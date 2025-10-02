Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Förderung

Spende in Höhe von 18.000 Euro für Lichtensteiner Greifenstein-Projekt

Der Gewinn aus den Einnahmen des Pfullinger Living-History-Events, ergänzt um Spenden, beträgt über 18.000 Euro. Diese Summe wird an das Greifenstein-Projekt in Lichtenstein gespendet.

Genau 18.877,91 Euro werden an das Greifenstein-Projekt gespendet. Von links: Kerstin Dietz (Stadt Pfullingen), Martin Hipp (Sch
Genau 18.877,91 Euro werden an das Greifenstein-Projekt gespendet. Von links: Kerstin Dietz (Stadt Pfullingen), Martin Hipp (Schwäbischer Albverein Pfullingen), Sabine Hohloch (Stadt Pfullingen), Stefan Spiller (Archivar Pfullingen), Berthold Hartstein (Geschichtsverein Lichtenstein), Stefan Wörner (Bürgermeister Pfullingen), Peter Nußbaum (Bürgermeister Lichtenstein), Michael Kienzle (Uni Tübingen), Günther Frick (Geschichtsverein Lichtenstein), Waltraud Pustal (Geschichtsverein Pfullingen) und Kai Bitz (Gemeinde Lichtenstein). Foto: Berya Yildiz Inci
Genau 18.877,91 Euro werden an das Greifenstein-Projekt gespendet. Von links: Kerstin Dietz (Stadt Pfullingen), Martin Hipp (Schwäbischer Albverein Pfullingen), Sabine Hohloch (Stadt Pfullingen), Stefan Spiller (Archivar Pfullingen), Berthold Hartstein (Geschichtsverein Lichtenstein), Stefan Wörner (Bürgermeister Pfullingen), Peter Nußbaum (Bürgermeister Lichtenstein), Michael Kienzle (Uni Tübingen), Günther Frick (Geschichtsverein Lichtenstein), Waltraud Pustal (Geschichtsverein Pfullingen) und Kai Bitz (Gemeinde Lichtenstein).
Foto: Berya Yildiz Inci

PFULLINGEN/LICHTENSTEIN. Dass das Living-History-Event im Sommer vergangenen Jahres ein Erfolg war, wurde nicht nur an der durchweg positiven Resonanz deutlich, sondern auch anhand der hohen Besucherzahl und dem beachtlichen Gewinn aus den Einnahmen. Mehr als 17.000 Euro sind zusammen gekommen, die nun - aufgestockt mit Spenden - an den Förderverein der Universität Tübingen zur Unterstützung der Archäologie des Mittelalters übergeben worden sind. Mit dieser Spende werden die Forschung und die Ausstellung rund um die Burgen der Greifensteiner, die auf Lichtensteiner Gemarkung liegen, unterstützt.

Ganz Lichtenstein gehört zum Biosphärengebiet. Manches muss aber noch formal gefasst werden. Damit beschäftigte sich der Gemeind
kostenpflichtig Aktuell Bannwald

Lichtenstein will seine Flurnamen behalten

»Das ist wirklich ein tolles Projekt«, betonte Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner. »Ich freue mich sehr, dass wir es mit der Spende unterstützen können.« Er erinnere sich gerne an das Living-History-Event, das für ihn eine tolle Erfahrung und eine erfolgreiche Veranstaltung gewesen sei. Gemeinsam mit der Gemeinde Lichtenstein, verschiedenen Vereinen - vom Schwäbischen Albverein bis zum Geschichtsverein waren viele beteiligt - und der Uni Tübingen, hatte eine Gruppe an Organisatoren das Event ins Leben gerufen, um allen Interessierten das Mittelalter spielerisch näherzubringen. »Uns ging es darum, die gewonnenen Forschungsergebnisse lebendig zu machen«, sagte Michael Kienzle von der Uni Tübingen. Die Kombination aus Mitmach-Ausstellung und Wissenschaft finde der Forscher genial und wichtig.

Event soll alle zwei Jahre veranstaltet werden

Auch Lichtensteins Bürgermeister Peter Nußbaum verbucht das Spektakel als einen Erfolg. »Es war wirklich gelungen.« Das Mittelalter fasziniere die Menschen, sagte er. Die lebendige Inszenierung von trockener Wissenschaft empfand Nußbaum als äußerst spannend. »Ich freue mich sehr, dass wir das Living-History-Event kommendes Jahr bei uns veranstalten können«, verriet er. Es ist nämlich entschieden: Alle zwei Jahre wird das mehrtägige Fest veranstaltet, das eine Jahr in Pfullingen und das andere in Lichtenstein.

Aus Sicht des Pfullinger Geschichtsvereins, der das Event gemeinsam mit dem Lichtensteiner Geschichtsverein federführend geplant hatte, sei eine solch große Kooperation mit den Kommunen, der Uni, wie auch mit dem Landesdenkmalschutz und dem Landkreis, die das Projekt unterstützt haben, einmalig. »Für ehrenamtlich Engagierte ist das wirklich etwas Besonderes«, erklärte Waltraud Pustal, Vorsitzende des Geschichtsvereins Pfullingen. Günther Frick vom Lichtensteiner Heimat- und Geschichtsverein konnte ihr da nur zustimmen. Er freue sich sehr, dass das Event kommendes Jahr in Lichtenstein stattfinde. (GEA) www.greifenstein-projekt.de

Pfullingen