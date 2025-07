Rock in Pfullingens Neuer Mitte: Sommer in der City

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Dass es einen Unterschied macht, wenn Stadtverwaltung, Kulturinitiative und Vereine sich engagieren, um Leben in die Innenstadt zu bringen, zeigte sich einmal mehr am Freitagabend, als die von Jochen Probst geleiteten Bands der Städtischen Musikschule und Phil Haydt die Neue Mitte rockten: Die Pfullinger strömten auf den Marktplatz, um gute Musik zu hören, miteinander zu feiern und den Sommerabend zu genießen.

The New Floor, die neu formierte Musikschul-Band, präsentierte sich mit einem Spektrum an Coversongs, das schon Bewegung ins Publikum brachte. Phil Haydt und seine Band nutzten den Auftritt als – gelungene – Generalprobe für ihren Gig bei den Stuttgarter Jazz Open mit den Songs von Haydt. Und begeisterten dann, in gleicher Besetzung, das Publikum mit Rock-Covern. Der Marktplatz geriet ins Schwingen. (ps)