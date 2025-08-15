Pfullinger Schlossbrücke ab September nur noch für Fußgänger und Radfahrer

Klein, kurz und schmal: Die uralte Schlossbrücke in Pfullingen ist ab September für motorisierte Fahrzeuge komplett gesperrt. Ihre Ursprünge reichen übrigens bis auf das Jahr 1560 zurück.

PFULLINGEN. Ab dem 1. September wird die Pfullinger Schlossbrücke für den motorisierten Verkehr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Lediglich der Fuß- und Radverkehr über Brücke ist dann noch zulässig. Spätestens zum Beginn des neuen Schuljahrs soll der Bereich der Schloßstraße zwischen Schloss-Schule und Wilhelm-Hauff-Realschule dann auch verstärkt kontrolliert werden.

Das alles reiht sich ein in den Projektkatalog des Mobilitätskonzepts Pfullingen 2035. An der Schlossbrücke steht in erster Linie die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer im Fokus, insbesondere die der Schülerinnen und Schüler der umliegenden Schulen. Durch die geringe Breite der Brücke sowie der fehlenden Gehwege in Richtung der Wilhelm-Hauff-Realschule kam es in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen den unterschiedlichen Verkehrsarten und einer allgemein unübersichtlichen Verkehrssituation.

Die Sperrung verlängert zudem die Lebensdauer des Brückenbauwerks und soll dem Ausgleichs- bzw. Durchgangsverkehr, der die schmale Verbindung zu Stoßzeiten noch zusätzlich belastet, ein Ende setzen. (eg)