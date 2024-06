Pfullinger Public Viewing auch im Achtelfinale

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN.. Diese Bilanz ist beeindruckend. Der große Zuspruch zum Public Viewing in der Neuen Mitte Pfullingens hat positiv überrascht. Nach offiziellen Schätzungen von Polizei und Stadtverwaltung sind jeweils rund tausend Menschen zu den drei Vorrundenspielen der Fußball-EM geströmt.

Nach Abschluss der Vorrunde und dem Einzug der Nationalmannschaft ins Achtelfinale und teils begeisterten Partien, steht fest: Das Public Viewing auf dem Marktplatz geht weiter - mit gleichem Konzept und so lange, wie die Deutsche Nationalmannschaft im Turnier bleibt. Am Samstag, 29. Juni, steigt die nächste Fan-Party im Herzen der Stadt. Der Gegner - England, Serbien, Slowenien oder Dänemark - stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest - nur so viel: Die Partie beginnt um 21 Uhr.

Friedliche, fröhliche Stimmung

Dann erwarten die Verantwortlichen der Stadt mindestens so einen Zuspruch wie bislang. Das Beste an der Bilanz: Es gab laut Auskunft von Stadtsprecher Philip Groll keine Zwischenfälle. Wenn so viele Menschen zusammenkommen, ist das schon etwas Besonderes. Es herrschte eine friedliche und fröhliche Stimmung. Am Konzept werde sich nichts ändern.

Die Gastronomen rund um den Marktplatz sowie die Turner des VfL Pfullingen sorgen weiter für Speis und Trank. Auch die Soccer-Area, die auf Initiative des Jugendgemeinderats auf dem Passy-Platz vor der Bücherei aufgestellt worden war, kann dann wieder genutzt werden.

Sie öffnet etwa zwei Stunden vor Spielbeginn. Darin kann jeder das Runde ins Eckige bugsieren und seinen Kickambitionen frönen. Bislang, so Groll, haben sie vor allem Kinder und Jugendliche genutzt, vereinzelt haben sich Väter dazugesellt und im eingezäunten Bereich gekickt. Für ein weiteres Fußball-Guck-Vergnügen muss nun nur noch das Wetter passen. Wenn's weiter nichts ist. (GEA)