Pfullinger Geflügelzüchter und Obstbauern feiern am Tannenwald

PFULLINGEN. Drinnen piepsen die Bibberle, draußen feiern die Menschen. Es wächst was zusammen im Tannenwald auf der Röt: Der Obst- und Gartenbauverein Pfullingen (OGV) und der Geflügelzuchtverein Pfullingen haben am Sonntag erstmals ein Sommerfest gemeinsam gefeiert. Bei einer Hocketse auf dem neuen Gelände des OGV gab’s lecker zu essen, Sackhüpfen und Eierlauf für Kinder und Erwachsene, eine Taubenflugschau von Walter Mollenkopf sowie viele Piepmätze. Gleich neben dem OGV-Gelände betreibt nämlich der Geflügelzuchtverein schon seit langer Zeit seine beiden Zuchthäuser. Dort wächst und gedeiht der Hühner und Gänsenachwuchs. »Da kamen wir auf die Idee, gemeinsam was für die Öffentlichkeit zu machen, um uns in Erinnerung zu bringen und einen Einblick in unsere Arbeit zu geben«, sagt Elly Mollenkopf. »Im Grunde genommen haben wir das gleiche Ansinnen: Genressourchen zu erhalten, beim OGV alte Sorten, bei uns mit seltenen alten Arten.«

Bislang habe der Geflügelzuchtverein einen Familiennachmittag veranstaltet, so die Vorsitzende der Geflügelzüchter. Das war aber mehr intern. Bei Jochen Linder ist sie damit auf offene Ohren gestoßen. So bleiben wir im Gespräch, so der OGV-Vorsitzende, der mit der Resonanz mehr als zufrieden war. Die Plätze in den Pavillons waren den Tag über alle besetzt. Noch allerdings sieht der Platz vor dem Tannenwald nicht gerade so aus, als ob dort ein Obst- und Gartenbauverein seine Heimat hat. Es ist schlicht eine eingezäunte Wiese mit rund 230 Heckenpflanzen außen herum. Das war die erste Aktion des OGV am neuen Standort in diesem Frühjahr. Im Herbst geht’s weiter, so sie denn Pflanzen bekommen. Gleichwohl: dem gemütlichen Nachmittag tat’s keinen Abbruch, die Kinder und Erwachsene hatten viel Platz zum Spielen und sich austauschen. Und gepiepst haben die Bibberle auch. (GEA)