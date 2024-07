Pfullinger Freibad in den Sommerferien jeden Tag geöffnet

Das Schönbergbad in Pfullingen.

PFULLINGEN. Kurz vor dem Start in die Sommerferien gibt es erfreuliche Nachrichten aus dem Pfullinger Schönbergbad: Das Freibadteam macht es möglich, dass es während der Schulferien keine Schließtage mehr gibt, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Bad wird täglich geöffnet haben – und zwar mit folgenden Zeiten: Montag bis Freitag 7 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 19 Uhr.

»Ich bin stolz und dankbar, dass unserem Bäderteam nach einigen Wochen mit Schließtag am Montag nun diese besonderen Ferienöffnungszeiten gelungen sind«, betont Stefan Wörner. »Allen Teammitgliedern und auch den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung gilt mein herzlicher Dank!«, so der Bürgermeister.

Die neuen Öffnungszeiten gelten demnach ab dem Montag, 29. Juli, und bis zum Sonntag, 8. September 2024. Dann enden nicht nur die Sommerferien, sondern auch die Pfullinger Freibadsaison. Mitte September wird dann das Hallenbad wieder seine Türen öffnen – der genaue Termin hierfür steht noch nicht fest. (pm)