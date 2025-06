Pfullingen: Baubeginn am Rathausergänzungsgebäude führt zu Sperrungen

Eine Baustellenlampe an einer Straßenbaustelle.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Baubeginn des sogenannten Rathausergänzungsgebäudes in Pfullingen: Das bedeutet, dass ab Montag, 5. Mai, die Fahrbahn der Klemmenstraße ab Gebäude Nummer 3 bis zur Ecke Griesstraße für Fahrzeuge voll gesperrt wird. Die Sperrung ist voraussichtlich während der gesamten Baumaßnahme notwendig. Für Fahrzeuge, die aus der Gönninger Straße kommen, wird die letzte Wendemöglichkeit im Bereich des Hallenbad-Parkplatzes sein, die Anwohner der dahinterliegenden Gebäude können ihre Grundstücke aber anfahren. Für Fußgänger führt ein Gehweg an der Baustelleneinrichtung vorbei.

Auch am oberen Ende der Griesstraße am Rathaus II wird es während der Baumaßnahme zu Einschränkungen kommen, wobei jedoch die Durchfahrt in die Josefstraße sowie die Zufahrt zum Marktplatz für Berechtigte möglich bleibt. Die Stadtverwaltung wird die Verkehrslage während der Baumaßnahme im Auge behalten und möglicherweise weitere Vorkehrungen treffen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer aufrechtzuerhalten. (pm)