Neuer Jugendgemeinderat in Pfullingen gewählt

PFULLINGEN. Der neue Jugendgemeinderat (JGR) der Stadt Pfullingen ist gewählt. Insgesamt 194 Jugendliche haben ihre Stimme online abgegeben, dabei wurden 881 gültige Einzelstimmen gezählt. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von zwölf Prozent. Ein nicht zufriedenstellender Wert, wie es in der Mitteilung der Stadt Pfullingen heißt. Bürgermeister Stefan Wörner kündigte an: »Wir werden uns mit dem neuen Gremium Gedanken machen, wie wir bei den künftigen Wahlen noch besser zur Teilnahme an der Wahl motivieren können und eine höhere Wahlbeteiligung erreichen.«

Abgestimmt wurde ganz unkompliziert online - unter Einhaltung aller rechtlichen Standards. Die elf gewählten Mitglieder sind Max Kurrle, Nina Schubert, Caleb Maier, Rrezarta Keqiku, Elif Sevinc, Carla Kemeny, Mike Röhrl, Paulina Sautter, Moritz Dörflinger, Marvin Fernandes dos Santos und Hannah Beig.

Eigene Projekte einbringen

Der JGR vertritt die Interessen der 12- bis 21-jährigen Pfullingerinnen und Pfullinger und bringt deren Perspektiven aktiv in Gemeinderat, Verwaltung und Stadtgesellschaft ein. Jugendliche gestalten in diesem Rahmen nicht nur politische Prozesse mit, sondern initiieren auch eigene Projekte. Wörner lobte das Engagement ausdrücklich: »Der Jugendgemeinderat ist für uns kein Nebenschauplatz, sondern ein wichtiger Partner. Viele gute Ideen aus dem Gremium sind in den letzten Jahren Realität geworden und in Entscheidungen des Gemeinderats und der Verwaltung mit eingeflossen.« Er sei stolz auf die jungen Menschen, die Verantwortung übernehmen und mitgestalten. »Genau das braucht unsere Demokratie.«

Zuletzt sorgte der Jugendgemeinderat letzten Sommer mit dem von ihm initiierten Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft für große Aufmerksamkeit. Auch politisch zeigte sich der Jugendgemeinderat äußerst aktiv. Bei einer Podiumsdiskussion im Februar dieses Jahres debattierten Vertreterinnen und Vertreter der Jugendorganisationen von SPD, CDU, Grünen und FDP sowie die Direktkandidatin der Linken mit jungen Bürgerinnen und Bürgern über zentrale Themen der Bundestagswahl.

Neugestaltung Spielplatz Ursulaberg

Mit der neuen Amtszeit setzen sich nun erneut engagierte junge Menschen für die Belange ihrer Generation ein. Einige Mitglieder haben bereits bei der Aktion gegen Hetze und Gewalt auf dem Marktplatz oder der Neugestaltung des Spielplatzes Ursulaberg mitgewirkt. Der Jugendgemeinderat bleibt damit ein sichtbarer, aktiver und unverzichtbarer Bestandteil der Pfullinger Kommunalpolitik. »Jugendbeteiligung ist kein Add-on - eine Stadt, die junge Menschen mitreden lässt, investiert in ihre eigene Zukunft«, betonte Wörner. (eg)