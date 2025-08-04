Kontrollen in Pfullingen: Deutlich weniger Tempoverstöße

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Im zweiten Quartal dieses Jahres wurde an neun Tagen an insgesamt 13 Standorten die Geschwindigkeit im Pfullinger Stadtgebiet gemessen. Zusätzlich kam im Mai für eine Woche eine semistationäre Messanlage (umgangssprachlich Blitzeranhänger) in der Marktstraße zum Einsatz. Die ersten Tage wurde hier die Geschwindigkeit in Richtung Reutlingen gemessen, anschließend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Im Vergleich zum vergangenen Jahr, als der Anhänger ebenfalls für eine Woche dort aufgestellt war, waren die Verstöße sowohl in der Anzahl als auch in der Höhe wesentlich geringer, was als Erfolg der regelmäßigen Kontrollen gewertet werden kann.

Insgesamt wurden im Rahmen der Geschwindigkeitsmessungen 679 Verstöße festgestellt und entsprechend Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die höchste gemessene Überschreitung war eine festgestellte Geschwindigkeit von 62 statt erlaubten 30 Stundenkilometern. Den Fahrzeugführer erwartet neben der Geldbuße in Höhe von 260 Euro und zwei Punkten im Fahreignungsregister ein einmonatiges Fahrverbot. (eg)