Pfulbencard: Pfullinger Papiergutschein jetzt auch digital

PFULLINGEN. Der Papiergutschein »Pfulben« dürfte den meisten Pfullingerinnen und Pfullingern ein Begriff sein. Seit Jahren werden die eigens gestalteten Geldscheine tausendfach verschenkt und in Pfullinger Geschäften wieder eingelöst. Den Pfulben gab es in Form von 5-, 10- und 20-Euro-Noten, und zusätzlich als 44-Euro-Arbeitgebergutschein. Bei aller Beliebtheit brachte das immer auch eine gewisse Einschränkung mit sich, passgenaues Ausgeben eher schwierig.

Jetzt wird der Pfulben digital: Nicht mehr in Gestalt von Geldscheinen, sondern im Scheckkarten-Format, als Pfulbencard, kommt die neue Generation daher. Und diese startet rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft – ab heute, 8. Dezember, kann sie erworben und eingesetzt werden. Das Motto: »Machen Sie Ihren Lieben eine Freude oder belohnen Sie als Arbeitgeber Ihre Mitarbeitenden mit der neuen Pfulbencard.« Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Gutschein und Zahlungsmittel

Die Pfulbencard dient sowohl als Gutscheinkarte als auch als Zahlungsmittel. Sie kann monatlich mit bis zu 250 Euro aufgeladen werden – jeder »krumme« Betrag ist damit künftig möglich. Der Erwerb und das Aufladen sind in allen teilnehmenden Geschäften sowie rund um die Uhr im Online-Gutscheinshop der neuen Webseite möglich. Die Karte kann in beliebiger Höhe bei allen Partnerbetrieben eingelöst werden – eine Aufteilung der Beträge ist somit auch möglich. Jede Pfulbencard lässt sich außerdem in der zugehörigen App speichern und als digitales Zahlungsmittel nutzen.

Interessierte Händler, Dienstleister und Arbeitgeber haben die Möglichkeit, sich noch bis 31. Dezember komplett kostenlos für die Pfulbencard zu registrieren. Ermöglicht wird das durch das Förderprogramm Einzelhandel des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Zudem wurden die Kreissparkasse Reutlingen und die Volksbank Reutlingen als Unterstützer gewonnen.

Umtauschaktion für Papierschein

Und wie geht es weiter mit den Papier-Pfulbengutscheinen? Mit der Einführung der digitalen Pfulbencard sollen die papiernen Pfulbengutscheine zum Auslaufmodell werden. Parallel zum Pfulbencard-Start am heutigen Montag beginnt deshalb auch eine Umtauschaktion. Im Bürgerservice in der Kirchstraße 17 können Besitzer von Papier-Pfulben diese in Guthaben auf einer neuen Pfulbencard eintauschen. (eg)

www.pfulbencard.de