Kindergärten in Eningen sind im Notmodus

ENINGEN. Die Gemeinde Eningen steht bei der Kinderbetreuung enorm unter Druck. Auf Nachfrage von Florian Weller (CDU) erläuterte Bürgermeister Eric Sindek im Eninger Verwaltungs- und Finanzausschuss: »Wir stehen nicht nur im Schillerhaus-Kindergarten, sondern auch im Bruckberg-Kindergarten vor enormen Herausforderungen.«

In der Bruckbergstraße würden 200 Prozent-Stellen bei den Erzieherinnen fehlen, im Schillerhaus gar 300 Prozent. Während im Bruckberg-Kiga die Aussicht bestehe, dass im Januar die Stellen wieder besetzt sind, sehe es im Schillerhaus-Kindergarten düster aus. »Wir mussten die Öffnungszeiten auf 13.30 Uhr begrenzen, das wird bei den Entgelten berücksichtigt«, sagte Hauptamtsleiterin Ute Petrick am Donnerstagabend. Mittagessen könne momentan auch nicht gegeben werden. »Es ist alles andere als einfach, die Stellen wieder neu zu besetzen,« so Petrick. (nol)