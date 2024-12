Jugendgemeinderat schmückt Pfullinger Rathaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Wie es lieb gewonnene Tradition ist, hat der Pfullinger Weihnachtsmarkt am Wochenende die Adventszeit eingeläutet – das Weihnachtsfest rückt immer näher und Stück für Stück stellt sich vorweihnachtliche Stimmung ein. Ganz besonders dürfte das all denen so ergehen, die dieser Tage einen Gang durch die Pfullinger Innenstadt unternehmen. Denn zwei Aktionen des Jugendgemeinderats und der Kindergärten der Stadt haben die Neue Mitte zwischen Rathaus und Kirchenhain mit ganz besonderem Schmuck verziert.

Bereits am Dienstag vergangener Woche verwandelten die engagierten Mitglieder des Pfullinger Jugendgemeinderats gemeinsam mit dem Bauhof das Rathaus I dank charakteristischer Adventsfensterläden in ein vorweihnachtlich-festliches Lebkuchenhäuschen.

Generations-Projekt

Das dekorierte Rathaus gilt als erstes sichtbares Zeichen dafür, dass die Adventszeit begonnen hat. Die Adventsfensterläden sind ein ganz besonderes Projekt: Sie wurden einst vom Jugendgemeinderat ins Leben gerufen und werden seither von Generation zu Generation weitergeführt. Seit Freitag schmücken zudem 22 Holzengel den Kirchenhain an der Stelle, wo sonst das Wasserspiel Kinderherzen höherschlagen lässt. Die Engel wurden von den über 250 Kindern gestaltet, die die Kindergärten in Pfullingen besuchen.

Auch hier gibt es schon eine gewisse Tradition: Vor zwei Jahren waren es verzierte Weihnachtsbäumchen, im vergangenen Jahr folgten Sterne. Und nun haben sich die Kinder mit bunten Farben, allerlei Materialien und so manchem extra-auffälligen Utensil über die hölzernen Engelschablonen hergemacht, die der städtische Bauhof eigens für diese Aktion produziert hat.

Die weihnachtlichen Dekorationen können noch bis Anfang Januar bewundert werden und laden jeden und jede dazu ein, einen Moment innezuhalten und die besinnliche Zeit zu genießen. Die Pfullinger Stadtverwaltung dankt all den jungen Beteiligten, die mit ihrer Tatkraft und ihrem Einsatz diese stimmungsvollen Traditionen in der Echazstadt am Leben erhalten, und insbesondere auch den Teams des Pfullinger Bauhofs, die die Aktionen vorbereitet und möglich gemacht haben. (eg)