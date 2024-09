Jede Menge Äpfel, Birnen und Nüsse in der Eninger Baumschule

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Auch dieses Jahr ist eine große Obstsortenausstellung im Landkreis Reutlingen. Ausgerichtet von der Sorten AG in der Fachvereinigung Obstbau und unter Beteiligung vieler ehrenamtlicher Sorten-Sammler werden weit über 200 Sorten von Apfel und Birne, Hasel- und Walnüssen, aber auch Arten von Wildobst zusammengetragen.

Die Ausstellung kann von Samstag bis Freitag, 5. bis 11. Oktober, bei der Baumschule Rall in Eningen besucht werden. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind Samstag, 5. Oktober, von 13 bis 17 Uhr, Sortenbestimmung von 14 bis 17 Uhr. Sonntag, 6. Oktober, von 11 bis 17 Uhr, Sortenbestimmung von 11 bis 15 Uhr. In der Folgewoche sind die Öffnungszeiten: Montag, 7. Oktober, bis Freitag, 11. Oktober, 14 bis 18 Uhr.

Zu schade zum Mosten

Die Ausstellung wird begleitet von der Sortenbestimmung für alle, die von einer unbekannten Apfel- oder Birnen-Sorte den Namen erfahren wollen. Denn meist erschließt sich über den Namen erst das volle Potenzial der Nutzung und auch der Pflege für diese Sorte. Es wandern viele Früchte von Tafel-Sorten ins Mostobst, weil der Name unbekannt ist und damit zum Beispiel das Wissen fehlt, dass diese Sorten »auf dem Lager« die Säure abbauen und erst im späten Winter zu einem aromatischen Genuss werden. Beispiele sind der Brettacher, der Glockenapfel oder der Rheinische Bohnapfel. Normalerweise findet die Sortenausstellung im Obstbaumuseum in Glems statt – in diesem Jahr allerdings in Eningen anlässlich der 175-Jahrfeier der Baumschule Rall. Somit soll die älteste Baumschule in Südwestdeutschland durch die Obstsortenausstellung und ihrem bunten Begleitprogramm geehrt werden.

Verkostung möglich

Neben der Sortenbestimmung durch den Landespomologen Hans-Thomas Bosch von der Sortenerhaltungszentrale Bavendorf und Kreisfachberater Thilo Tschersich sorgt der Obst- und Gartenbauverein Eningen für Essen und Trinken. Es gibt Informationsstände zu obstbaulicher Fachliteratur, Beratung zur Obstbaumpflege durch die Fachwarte. Zum Programm gehören außerdem die Verkostung altbewährter und neuer Sorten, der Verkauf von Streuobstsorten durch den Streuobstparadies und natürlich die Beratung und der Verkauf von Obstbäumen und Beerenobst durch die Baumschule.

Sogar süße, saure und salzige Köstlichkeiten aus dem Obstgarten werden feilgeboten sowie edle Essige und das flüssige Gold der Obstblüten – Honig – werden verkauft. Die Schauanlagen der Baumschule sind ebenfalls geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. (eg)

