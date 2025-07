Initiative für die Regional-Stadtbahn in Pfullingen verteilt Flyer

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Welchen Weg soll die Regional-Stadtbahn (RSB) durch Pfullingen nehmen? Die Entscheidung über diese Frage rückt immer näher. Noch vermutlich in diesem Jahr wird es darum im Pfullinger Gemeinderat gehen. Jetzt hat sich eine Initiative gebildet und erste Flugblätter verteilt, die sich für die Innenstadttrasse stark macht.

»Wir sind eine wachsende Zahl von Pfullingerinnen und Pfullingern, die sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben, weil wir der Meinung sind, dass die Entscheidung über die Trassenführung der geplanten Regional-Stadtbahn nicht nur nach wirtschaftlichen Aspekten getroffen werden darf, sondern dass auch ökologische und bedarfsorientierte Gesichtspunkte berücksichtigt werden müssen«, schreiben die Initiatoren der Interessengemeinschaft Regional-Stadtbahn.

Auf dem Flyer macht die Initiative klar, worum es geht: »Keine Bahn auf unserem geliebten Rad- und Fußweg.« Wenn die Bagger rollen, sei es zu spät. Albrecht Gekeler und Guiseppe Pertose firmieren als Ansprechpartner für alle nennen, die weitere Informationen wollen.

Thema ist die Regional-Stadtbahn auch am Freitag, 1. August, auf dem Pfullinger Marktplatz. Dort macht das GEA-Mobil um 10.30 Uhr halt, um von Pfullinger Bürgern aus erster Hand zu erfahren, was sie von den Plänen halten und welche Trasse sie bevorzugen würden. (us)