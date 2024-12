Honemer Bahnhöfle verwandelt sich in weihnachtliches Dorf

Der Platz am »Honemer Bahnhöfle« hat sich am Wochenende in ein kleines weihnachtliches Dorf verwandelt. FOTO: JENATSCHKE

LICHTENSTEIN. Der Platz am »Honemer Bahnhöfle« hat sich am Wochenende in ein kleines weihnachtliches Dorf verwandelt, der Förderverein Bahnhof Honau hatte zum 21. Lichtensteiner Weihnachtsmarkt eingeladen.

Wie die Jahre zuvor stand dabei nicht der Konsum im Vordergrund, vielmehr sollten sich die Besucher eine kleine Auszeit vom Alltagsstress gönnen und sich auf Weihnachten einstimmen. In den feierlich geschmückten Hütten gab es daher viele selbst gemachte Dinge aus Textil, Leder, Papier, Kork, Stein und Holz. Wolfgang Schwabe aus Pfullingen etwa bot zum wiederholten Male seine Tiffany-Glaskunst feil. Wenige Meter entfernt saß Georg Müller aus Ringingen in seinem Stand, verkaufte und fertigte vor Ort Springerle-Formen – altersbedingt allerdings zum letzten Mal.

Für Essen und Trinken sorgten Vereine der Gemeinde, etwa die Motorradfreunde, der Bahnhofsverein, oder der Lacuna-Chor des Sängerbundes – der bei der offiziellen Eröffnung des Marktes den musikalischen Teil beigesteuert hatte. Das kulinarische Angebot reichte von selbst gemachtem Gebäck, Kaffee und Kuchen über Crêpes, ofenfrische Dinnete und Waffeln bis zu herzhaftem Hirschgulasch.

Der Musikverein Unterhausen spielte am Sonntag in kleiner Besetzung auf und versüßten den Besuchern ihren Weihnachtsmarktbummel mit Musikstücken passend zur Adventszeit – noch besser ging das mit einem dampfenden Glühwein oder einem Honiglikörchen in der Hand. Damit alle bequem ums Bahnhöfle und durch den Markt schlendern konnten, hatte das Bahnhofsteam in den vergangenen Wochen hart gearbeitet und den Rundweg ums Bahnhöfle wiederhergestellt. (GEA)