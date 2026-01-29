Holzelfinger Steige eine Woche lang tagsüber gesperrt

Neue Leitplanken und neuer Belag: Von Holzelfingen bis zur Auffahrt zum Sportgelände ist die Fahrbahn auf der Steige bereits saniert.

LICHTENSTEIN. Die Landesstraße 387 zwischen Holzelfingen und Unterhausen wird im Bereich der Holzelfinger Steige voraussichtlich in der Zeit von Montag, 2. Februar, bis Freitag, 6. Februar, jeweils in der Zeit von 8.30 bis 16 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Das teilt das Landratsamt Reutlingen mit. Eine Umleitung wird in beiden Fahrtrichtungen über die B 312 Kreisverkehr Traifelberg, Honau und Unterhausen ausgeschildert. Der öffentliche Personennahverkehr ist von der Verkehrsbeschränkung nicht direkt betroffen.

Der Betriebsdienst des Kreis-Straßenbauamts führt während der Sperrung dringende Verkehrssicherungsmaßnahmen durch. Unter anderem werden an den an den Flächen neben der Straße Pflegemaßnahmen am Baum- und Strauchbewuchs nach einem ökologisch orientierten Pflegekonzept durchgeführt, außerdem werden auch notwendige Unterhaltungsarbeiten an Ingenieurbauwerken, wie um Beispiel Stützmauern, erledigt. Die Sicherheit des Verkehrs, der Schutz der Arbeitskräfte sowie der notwendige Maschineneinsatz erfordern dafür eine Sperrung der Landesstraße.

Das Landratsamt Reutlingen bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis, dass Behinderungen und Erschwernisse in dieser Zeit nicht ausgeschlossen werden können. Informationen zu Sperrungen und Umleitungen auf den klassifizierten Bundes-, Landes- und Kreisstraßen können im Baustellen- und Ereignismanagement (BEMaS) des Landes Baden-Württemberg können auch online abgerufen werden. (pm)

www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen