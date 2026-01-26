Der Lichtensteiner Wald bleibt im Defizit

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Rund 44.000 Euro Zuschuss braucht der Lichtensteiner Wald im laufenden Jahr 2026. Das sind zwar weniger als noch im Vorjahr, in dem das Defizit bei rund 80.000 Euro lag, aber Gewinne wirft der Forst nicht ab. Im Waldkultur- und Nutzungsplan 2026, den der Gemeinderat jetzt verabschiedet hat, stehen Einnahmen von 468.000 Euro rund 512.000 Euro an Ausgaben gegenüber.

Die Verkehrssicherung im Lichtensteiner Wald bleibt ein Dauerthema. Förster Wolfgang Schmidt und Michael Herb, Abteilungsleiter Nord beim Kreisforstamt, stellten in der jüngsten Ratssitzung dem Gremium den neuen Waldkultur- und Nutzungsplan für das Jahr 2026 vor. Ein Mehraufwand von rund 20.000 Euro wird für die Verkehrssicherung eingeplant. Lichtensteins Wald ist kein einfaches Terrain, zehn mal sieben Kilometer misst das Revier und das Gelände mit seinen Höhenunterschieden ist vielerorts steil. »Infolge der Extremwetterereignisse könnte die Verkehrssicherung zu einer Daueraufgabe werden«, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Die Anzahl der Steigen tut ein Übriges, dass der Forst immer wieder zur Verkehrssicherung ausrücken muss.

6.500 Habitatbäume ausgewiesen

Der Holzeinschlag wird bei 4.300 Festmetern liegen, was in etwa der Menge des Vorjahres entspricht. Bis zu 800 Festmeter werden privaten Endverbrauchern zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde rechnet mit Einnahmen in Höhe von 300.000 Euro aus dem Holzverkauf. »Wir gehen beim Holzmarkt von einem normalen Jahr aus. Das wird relativ unaufgeregt laufen«, sagte Michael Herb. »Ein bisschen Schwierigkeiten gibt es gerade beim Industrieholz, da läuft es etwas zäh.«

Das Jahr 2025 gab dem Wald laut Herb eine kleine Verschnaufpause: keine extreme Trockenheit, keine extreme Hitze. Die Preise für Dienstleistungen sind nach Angaben der Forstfachleute um rund ein Drittel in drei Jahren gestiegen. Die Holzerlöse stagnieren, andererseits habe man deutlich höhere Kosten. Die Jagdpacht erbringt 20.000 Euro an Einnahmen, außerdem gibt es 2026 eine Förderung für »klimaangepasstes Waldmanagement« in Höhe von 106.000 Euro. Um diesen Zuschuss zu erhalten, wurden 6.500 Habitatbäume ausgewiesen, eine Pflichtaufgabe, um in den Genuss der Förderung zu kommen. »Diesen Aufwand darf man nicht unterschätzen«, betonte Bürgermeister Peter Nußbaum.

Vom kommenden Jahr 2027 an will Lichtenstein weg von der Brennholzversteigerung und stattdessen das Bestellsystem einführen. Im Gemeinderat wurde ein entsprechender Vorstoß gemacht, der dann auch eine Mehrheit fand. Eine Bestellung habe wesentlich mehr Vorteile im Vergleich zur Versteigerung, zumal das Interesse an den Versteigerungen in den vergangenen Jahren nachgelassen hat. In diesem Jahr wird aber nochmals eine Versteigerung stattfinden.

Buchen-Stammholz und Industrieholz generiert Lichtenstein aus seinem Gemeindewald. Ersteres ist hochwertiger und wird für Möbel verwendet. Eschen sind sehr gefragt, weil durch das Eschensterben der Bestand reduziert ist. Ein Schwerpunkt im Forst liegt auch auf Naturschutzmaßnahmen, so wurden im vergangenen Jahr Sommer- und Winterlinden gepflanzt, Spitzahorn und Douglasien. »Wir sind jeden Tag Naturschützer«, so Schmidt.

Sattes Ökokonto für die Gemeinde

In Zusammenhang mit der Erweiterung des Biosphärengebiets Schwäbische Alb hat Lichtenstein bereits 2024 die Ausweisung eines Bannwalds auf 9,4 Hektar Fläche beschlossen. Die untere Naturschutzbehörde hat dies mit insgesamt mehr als 366.000 Ökopunkten belohnt, die dem Lichtensteiner Ökokonto gutgeschrieben werden. Was sich wie ein rein bürokratischer Akt liest, ist in Realität bares Geld. Denn mit den Ökopunkten können andere Bauprojekte ausgeglichen werden oder sie können an private Bauherren verkauft werden. Pro Ökopunkt ist ein Euro veranschlagt.

Unterm Strich also bares Geld, das die Gemeinde auf der hohen Kante hat. Lichtenstein verfügt über 4,1 Millionen Ökopunkte, was einem ebenso hohen Gegenwert in Euro, auf 20 Jahre gerechnet, entspricht. Bürgermeister Peter Nußbaum verwies in diesem Zusammenhang darauf, was die Umsetzung der Kernzone der Gemeinde konkret bringe. »Hier habe ich in der Folge keinen Aufwand, um diese Ökopunkte zu erhalten. Ich habe keinerlei Pflegeaufwand und keine Kosten.« Das sei das Positive beim Bannwald. »Der Schritt zum Bannwald ist für uns enorm wichtig. Mit dem Biosphärengebiet kommt jetzt unglaublich viel Entwicklungszone dazu. Diese Zone bietet das Spielfeld für Zuschüsse, die wir bisher nicht bekommen haben.«

2023 hatte sich der Lichtensteiner Gemeinderat dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde künftig mit der gesamten Gemarkung dem Biosphärengebiet angehören soll, ein Jahr später weitere Kernzonen, also Gebiete, die sich selbst überlassen werden, eingebracht. Die Ökopunkte nehme man gerne mit, weil man sie irgendwann brauchen werde als Ausgleich. Nußbaum sieht es so: »Endlich erfolgt die Inwertsetzung dieser Kernzone, die jahrelang vor sich hindümpelte.« (GEA)