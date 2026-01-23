Was der Wärmeplan für umweltfreundliches Heizen in Lichtenstein bringen soll

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Das Wärmeplanungsgesetz des Bundes, das vor zwei Jahren verabschiedet wurde, schafft die rechtliche Grundlage für die systematische Einführung einer flächendeckenden Wärmeplanung in ganz Deutschland. Das Land Baden-Württemberg hatte als Vorreiter in Sachen Klimaschutz 2024 alle Gemeinden verpflichtet, eine Wärmeplanung zu erstellen. Konkret geht es darum, die energieintensive Wärmeerzeugung nicht nur zu drosseln, sondern dabei von der Verwendung von Gas und Heizöl wegzukommen. Laut Klimaschutzagentur Reutlingen werden rund 70 Prozent aller Gebäude in Deutschland fossil beheizt.

Ausgleichszahlungen vom Land

Der Gemeinderat Lichtenstein hatte zu seiner Sitzung am Donnerstagabend die Klimaschutzagentur Reutlingen, eingeladen, die derzeit mit der kommunalen Wärmeplanung in zahlreichen Gemeinden, die bei ihnen als Gesellschafter registriert sind, beauftragt ist. Auch die Lichtensteiner Räte vergaben am Ende des Abends einstimmig den Auftrag an die Klimaschutzagentur. Die Kosten belaufen sich auf rund 48.000 Euro, die allerdings über Ausgleichszahlungen vom Land wiederum an die Gemeinde fließen. Die Summe setzt sich zusammen aus einem Sockelbetrag von 10.000 Euro plus 22 Cent pro Einwohner.

Uli Hasert, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur Reutlingen, erläuterte die genaue Vorgehensweise, Maßnahmen und Ziele der kommunalen Wärmeplanung. Am Ende dieses Projekts sollen laut Gesetzgeber mindestens fünf Projekte stehen, die in der Gemeinde angegangen werden. Hasert stellt gleich zu Beginn fest: »Es geht alles in Zusammenarbeit mit der Gemeinde.« Und einem Beirat, der aus Vertretern der Fraktionen sowie aus Bürgern gebildet wird, die einen Bezug zu dem Thema haben. »Wichtig ist, dass wir die Bürger abholen«, betont Hasert. Die frühzeitige Einbindung entsprechender Akteure in ein zukünftiges Projekt-Team soll die Unterstützung in der Bürgerschaft gewährleisten. Hasert nennt in diesem Zusammenhang auch Vertreter von Handel, Gewerbe und Industrie, möglicherweise auch örtliche Energieerzeuger.

In einem Jahr liegen die Ergebnisse vor

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom Donnerstag im Rücken, wird die Klimaschutzagentur mit der Datenerhebung für das gesamte Gemeindegebiet beginnen. Der konkrete Start soll im April erfolgen, eine Potenzialanalyse könnte im Herbst vorliegen und bereits im Januar 2027 sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden. Der Auftrag für die Klimaschutzagentur besteht darin, den Verbrauch aller Gebäude der Gemeinde zu erfassen, Möglichkeiten zur Einsparung von Energie herauszuarbeiten, wobei hier auch der private und gewerbliche Bereich involviert werden soll. Anschließend sollen Vorschläge für eine klimaneutrale Wärme-Versorgungsstruktur unterbreitet werden.

Was Hasert wichtig ist: »Wir machen keine Vorschläge, die dann in der Schublade verschwinden, weil sie nicht umzusetzen sind.« Vielmehr geht es den Akteuren darum, mit dem Klimaschutz bei der Wärmeerzeugung anzusetzen, immerhin fließen 35 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland in Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme. Der Gesetzgeber ist überzeugt davon, dass einer optimierten Wärmeversorgung eine ökologische aber auch ökonomische Schlüsselrolle zukommt. Hasert betont, dass die Projekte, die angegangen werden sollen, natürlich auf ihre Realisierbarkeit geprüft werden, zudem liege der Fokus auf der Versorgungssicherheit, aber auch auf der Generierung regionaler Wertschöpfung als Standortvorteil.

Nach Angaben der Verwaltung sollen die Karten und Pläne, die nun erstellt werden, deutlich machen, welche Gebiete künftig an zentrale Heizungsnetze angeschlossen werden könnten und welche nicht. Welche Abwärmequellen hat Lichtenstein? Was gibt es an erneuerbaren Energien? Wo und wie könnte man Synergien erzeugen? Das sind Fragen, die die Klimaschutzagentur in den nächsten Monaten beschäftigen werden. »Alles, was wir machen, soll der Gemeinde Nutzen bringen«, betont Hasert. »Letztlich gibt die Gemeinde die Direktive bei der kommunalen Wärmeplanung.«

Nach dem Gemeinderatsbeschluss soll nun ein Projektbeirat gebildet werden. Bürgermeister Peter Nußbaum will über dessen konkrete Zusammensetzung zusammen mit dem Gemeinderat nochmals beraten. (GEA)