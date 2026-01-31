Brand auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in Lichtenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand durch einen Brand auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Römerstraße in Holzelfingen am Freitagabend. Als zwei Mitarbeiter gegen 19.45 Uhr in den Feierabend gehen wollten, bemerkten sie im Außenbereich einen brennenden Plastikbehälter, in dem entsorgte Autobatterien gelagert werden. Nachdem erste Löschversuche mittels Feuerlöscher erfolglos blieben, verständigten sie die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hatten die Lage schnell im Griff und konnten somit eine Ausdehnung des Brandes verhindern.

Ein 38-jähriger Werkstattmitarbeiter erlitt bei den Löschversuchen durch Einatmen von Rauchgasen leichte Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen dürfte die Selbstentzündung einer Altbatterie brandursächlich sein. (pol)