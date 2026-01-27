Auszeichnung: Vier Sterne für den Schwäbische-Alb-Radweg

Auch Schloss Lichtenstein liegt am Schwäbische-Alb-Radweg, der jetzt vom ADFC ausgezeichnet worden ist.

LICHTENSTEIN/SONNENBÜHL. Baden-Württemberg gehört zu den beliebtesten Radreiseregionen Deutschlands. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hat auf der CMT in Stuttgart neun Radrouten mit vier Sternen als ADFC-Qualitätsradrouten ausgezeichnet, darunter auch den Schwäbische-Alb-Radweg. Sie erfüllen höchste Standards für Radreisende, heißt es in einer Mitteilung des ADFC.

»Die Auszeichnungen zeigen die hohe Qualität der touristischen Radinfrastruktur im Südwesten«, so die ADFC-Landesvorsitzende Kathleen Lumma. »Die Anstrengungen der Routenbetreiber und ihrer Partnerkommunen sowie des Landes zahlen sich aus und werden mit einem wahren Sterneregen belohnt.«

Gut beschilderte Wege

Über ganz Baden-Württemberg erstrecken sich insgesamt 22 Qualitätsradrouten. Die neun neu geprüften Routen erhalten allesamt vier von fünf Sternen: der Donau-Bodensee-Radweg, der Donau-täler-Radweg, der Hohenzollern Radweg, der Oberschwaben-Allgäu-Radweg, der Remstal-Radweg, der Schwäbische-Alb-Radweg, der Stromberg-Murrtal-Radweg, der Württemberger Tälerradweg, der Württemberger Weinradweg.

Qualitätsradrouten laden zum Reisen auf dem Rad ein. Reisende profitieren von sicheren Wegen mit guter Beschilderung, angemessener Verkehrsbelastung und fahrradfreundlichen Unterkünften. In Bett- und Bike-Betrieben an der Strecke erleben Radreisende guten Service, der auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Auf dem Schwäbische-Alb-Radweg reihen sich geologische, landschaftliche und kulturelle Höhepunkte aneinander. Mit Burg Harburg und Kloster Neresheim erinnern bedeutende Baudenkmäler am Wegesrand an die Stauferzeit und den europäischen Spätbarock. Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Steinheimer Becken, das vor 14 Millionen Jahren durch den Einschlag eines Meteoriten entstand. In Bad Boll und Bad Urach können Radreisende erholsame Bekanntschaft mit den heißen Thermalquellen machen ehe sie auf dem südlichen Abschnitt Natur pur erwartet.

Vom Schloss zum Kornbühl

Wiesen, Wälder und Wacholderheiden säumen die Route vorbei am Schloss Lichtenstein, der Nebelhöhle und dem Kornbühl. Am Schiefererlebnis Dormettingen können Interessierte im Steinbruch nach versteinerten Resten von Sauriern oder Meerestieren suchen. Bevor die Tour am Bodensee endet, kann das einzigartige Naturphänomen der Donauversickerung in Immendingen und ihr Wieder-austritt in Deutschlands größter Quelle, dem Aachtopf, bestaunt werden. (eg)

