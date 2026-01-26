Autofahrerin gerät auf Gegenfahrbahn: Zwei Verletzte in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen ist es am Sonntagnachmittag auf der L 249 gekommen. Die 57-jährige Fahrerin eines VW befuhr kurz vor 13 Uhr die Sirchinger Straße in Richtung Bad Urach. Dabei kam sie aus noch ungeklärter Ursache circa einen Kilometer vor der Ortseinfahrt auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 73-jährigen Skoda-Lenker.

Beide zogen sich nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Gesamtschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und des Abschleppens der Fahrzeuge wurde der Streckenabschnitt der L 249 für zwei Stunden halbseitig gesperrt. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (pol)