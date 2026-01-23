Bad Uracher Tafel und Kleiderstube: Neue Räume dringend gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Neuer Standort dringend gesucht: Der Tafelladen und die Kleiderstube müssen aus den Räumen in der Pfählerstraße raus, der Mietvertrag endet am 31. Juli. Bislang wurde vergeblich nach neuen Räumlichkeiten gesucht und so manches besichtigt, doch gepasst hat aus unterschiedlichen Gründen noch kein Objekt. Jetzt wendet sich der Diakonieverband an die Öffentlichkeit in der Hoffnung, dass bislang Verborgenes angeboten werden könnte – eine Lagerhalle beispielsweise. Oder Räume, die noch genutzt, aber demnächst frei werden. Eines stellt Susanne Bauer vom Diakonieverband Reutlingen klar: Tafelladen und Kleiderstube werden nicht fallen gelassen.

Susanne Bauer weiß noch ganz genau, dass die Räume des ehemaligen Haushaltswarenladens Göppinger zu Beginn nicht optimal gewesen seien – sie seien vielmehr nach dem Bezug im Jahr 2004 nach und nach passend gemacht worden. Und das könnte hinsichtlich der neuen Räume auch der Fall sein, mit einem Umbau oder einer Sanierung müsse man rechnen. Vier Voraussetzungen müssten jedoch erfüllt sein, wie Ralph Kuntz deutlich macht: Ausreichend Platz solle für die Anlieferung durch die Tafelladen-Fahrzeuge ebenso vorhanden sein wie für die Vorbereitung und den Verkauf, zudem sollten die statischen Voraussetzungen für die Kühlzelle vorhanden sein. Das schließe, so der Verwaltungsleiter im Diakonieverband, einen Einzug in höher gelegene Etagen unter Umständen aus. Sowieso: Der künftige Tafelladen und die Kleiderstube sollten für die Kunden, darunter viele alte Menschen, leicht erreichbar sein.

Die offizielle Kündigung liegt vor

Da gäbe es laut Kuntz noch den ein oder anderen Wunsch an die Traumimmobilie wie Zentrumsnähe oder Parkplätze für die Fahrzeuge. »Schön wäre es auch, wenn Tafelladen und Kleiderstube weiterhin unter einem Dach sein könnten«, so Kuntz. Da sei man inzwischen aber offen für eine räumliche Trennung. Auf 268 Quadratmeter verteilen sich die beiden Einrichtungen derzeit, kleiner durften die neuen Räume nicht sein. Größer schon.

Am Donnerstag hatte der Diakonieverband die offizielle Kündigung erhalten, informiert wurde er bereits vor einiger Zeit. »Seither haben wir uns schon umgeschaut und vieles angeschaut, aber nichts gefunden«, bedauert Susanne Bauer. Die Gründe seien vielfältig und meistens praktischer Natur gewesen Zu klein die Räume, keine Möglichkeit zur Anlieferung oder man habe die Hygienevorschriften oder Aspekte der Arbeitssicherheit nicht einhalten können. Zum Teil sei man auf Hausbesitzer aktiv zugegangen, habe intensiv recherchiert und jeden Tipp verfolgt: »Es kamen fast jede Woche neue Vorschläge«, macht Ute Steinbrück von der Diakonischen Bezirksstelle Bad Urach und damit verantwortlich für Tafelladen und Kleiderstube deutlich.

Offen auch für eine Containerlösung

Auch die Stadt hat sich in die Suche eingeklinkt und ihre Kontakte ergebnislos eingebracht. Der Erhalt der Tafel und der Kleiderstube sei der Stadt als bedeutendes Glied des sozialen Netzwerks wichtig, wie Thomas Burnikel, Leiter des Fachgebiets Bildung, Betreuung und Soziales erklärt. An Bedarf fehlt es nicht: 280 Tafelausweise sind ausgestellt, rund 700 Haushaltsmitglieder werden dadurch versorgt. Zwischen 45 bis 50 Kunden werden pro Verkaufstag gezählt, dienstags und donnerstags ist geöffnet. Der Einkauf ist jedoch limitiert auf einmal in der Woche.

2004 waren einige Bad Uracher bei der Stadt vorstellig geworden, sie wollten einen Tafelladen gründen und sich auch einbringen. Bis heute werden die beiden Einrichtungen ehrenamtlich getragen, 48 Frauen und Männer sind in der Tafel engagiert und zwölf im Kleiderladen. Es soll weitergehen, darin sind sich ehrenamtlich Engagierte, die Stadt und der Diakonieverband einig. »Notfalls auch in einem Container«, erklärt Ralph Kuntz. »Dafür brauchen wir aber eine Gewerbegrundstück.« Wer Tipps oder sogar ein konkretes Objekt hat, kann sich an Susanne Bauer, Telefon 0173/ 8361 567, oder Ute Steinbrück, Telefon 0176/ 17462884, wenden. (GEA)